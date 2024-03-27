Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

27 марта, 14:15

«Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз на матч НХЛ 28 марта 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон» 28 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Ник Пол («Тампа-Бэй»).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

28 марта «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» схлестнутся в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Амали Арене» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» и «Ростов» — единственные в РПЛ, кто еще не терял очки весной. Кому-то из них суждено оступиться

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%), ничья идет за 4.20 (22%).

Триумф «молний» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.82, этот рынок на черно-золотых дан за 2.00.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.82, Ф2(0) — за 2.00;

• Ф1(-1.5) — 2.89, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 5.5 — за 2.09.

Вероятность овертайма эксперты оценили в 4.00, обратный рынок идет за 1.25.

Матео Кассьерра и&nbsp;Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). «Краснодар» уступил лидерство «Зениту», но не выбыл из гонки за золото. На чемпионство «Спартака» коэффициент — 75.0

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Бостон»

Команды входят в топ-10 самых результативных в НХЛ: «Лайтнинг» в среднем отличились 3,48 раза за игру, «Брюинз» — 3,32. И к предстоящему матчу они подошли в неплохой форме: хозяева забросили минимум три шайбы в восьми из 10 предыдущих поединков, гости — в трех из последних пяти. Личные встречи оппонентов тоже нередко проходили захватывающе: в двух из трех противостояний в этом сезоне они оформили минимум восемь голов на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3 000 рублей новым игрокам в Winline

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

2
14
Читайте также
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова — автор главной сенсации турнира в Майами. После победы над Свентек ей предстоит еще одно испытание

Николас Харри — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Майами 28 марта 2024 года