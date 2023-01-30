Прогноз на матч серии А «Удинезе» — «Верона» 30 января 2023 года

30 января в матче 20-го тура чемпионата Италии «Удинезе» примет «Верону» на стадионе «Дачия Арена». Главный арбитр игры Лука Пайретто даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «маленьких зебр» можно с коэффициентом 1.92, вероятность — примерно 51%. Рынок на успех «Вероны» предложен за 4.30 (22%), даже ничья идет за более реалистичные 3.50 (27%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш хозяев в случае благоприятного исхода принесет 1920 рублей.

Команды уже встречались в этом сезоне: в восьмом туре «Удинезе» вырвало победу у «Вероны» 2:1. Победный мяч уже в компенсированное время вонзил экс-игрок ЦСКА Яка Бийол. Поставить на то, что в предстоящей игре гости хотя бы не уступят, можно за 1.94.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество хозяев:

• победа «Удинезе» 1:0 идет за 6.40;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• победа хозяев 2:0 — за 8.00.

Аналитики сомневаются в том, что игра получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.83.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.92, «обе забьют — нет» идет за 1.88.

Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Верона» 30 января 2023 года

«Мастифы» слабо выступают в этом сезоне и идут в зоне вылета на 18-м месте. Команда Марко Цаффарони за 19 матчей чемпионата потерпела 13 поражений и набрала лишь 12 очков. «Удинезе» же показывает неплохую игру: идет на седьмом месте, а в прошлом туре закрыло серию из 10 игр без побед (шесть ничьих и четыре поражения), обыграв «Сампдорию» (1:0).

Рекомендуемая ставка: победа «Удинезе» за 1.92.