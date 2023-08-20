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Сегодня, 12:15

«Удинезе» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 20 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Удинезе» — «Ювентус» 20 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Душан Влахович («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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20 августа в первом туре чемпионата Италии «Удинезе» сойдется с «Ювентусом». Встреча на «Дачия Арене» в Удине начнется в 21.45 по московскому времени со свистком судьи Антонио Рапуано. Прямую трансляцию поединка покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 21.40 мск, а со второго тайма — на «Матч ТВ».

Италия. Серия А. 1-й тур
20 авг, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Ювентус

Аналитики букмекерской компании Olimpbet почти не сомневаются в победе гостей: на «Ювентус» предложили котировку 1.87, что составляет приблизительно 51% вероятности. Ничья доступна за 3.63 (27%), триумф «Удинезе» — за 4.47 (22%).

Уверены, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 2980 рублей.

«Зебры» не уступили в половине из четырех предыдущих домашних встреч с туринцами. Опция 1Х идет с коэффициентом 1.99.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(+1) ждет вас за 1.53, Ф2(-1) — за 2.63.

Ни один из трех недавних поединков соперников не пробил «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.75.

Думаете, что команды обменяются точными ударами? «Обе забьют» оценили в 1.99, обратный рынок — за 1.82.

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«Удинезе» не может поразить ворота «Юве» в трех играх кряду. На то, что парни Андреа Соттиля снова не огорчат «старую синьору», представлен коэффициент 2.33.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Душана Влаховича. Гол в исполнении серба идет за 2.70.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу гостей — за 6.40;

  • 1:1 — за 6.61;

  • 0:0 — за 7.50.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Удинезе
ФК Ювентус
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Удинезе» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 20 августа 2023 года