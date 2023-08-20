«Москвичи слишком легко отдают то, что зарабатывают». Прогноз Уткина на битву двух столиц

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча на «Открытие Банк Арене» начнется в 19.30 по московскому времени.

В какой форме «Спартак»

Красно-белые начали сезон с пяти побед в различных турнирах, однако уступили в последнем туре чемпионата. В РПЛ команда идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В активе подопечных Гильермо Абаскаля домашние победы над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1), а также гостевой успех во встрече с «Рубином» (4:1). Неудачей завершился выезд в Екатеринбург, где москвичи вели в счете против «Урала» до 90-й минуты, но умудрились за оставшееся до финального свистка время пропустить дважды — 2:3.

Вингеры Квинси Промес и Тео Бонгонда входят в число лучших игроков чемпионата по системе «гол + пас», у голландца — пять (2+3) очков, у бельгийца, выступающего за сборную ДР Конго, — четыре (3+1) очка. Оба приложили свои усилия к тому, чтобы «Спартак» без очковых потерь шел на групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые уже обыграли «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4).

Подопечные Абаскаля забивают больше всех, но и пропускают в каждом матче из-за ошибок в обороне. Клуб ищет нового центрального защитника, но на «Зенит» никого заявить не успеет. На старте сезона проблемы со здоровьем возникли сразу у двух основных вратарей — Александра Селихова и Александра Максименко, — из-за чего в двух последних играх за рубеж отвечал Илья Свинов. Однако, по всей видимости, Максименко сможет вернуться в состав.

В какой форме «Зенит»

В семи стартовых матчах нового сезона у сине-бело-голубых четыре победы в основное время, а также две ничьих и одно поражение. Команда лишилась своего лучшего игрока — вингера Малкома, забившего 25 голов и отдавшего семь результативных передач в матчах чемпионата и FONBET Кубка России прошлого сезона. Бразильца выгодно продали в Саудовскую Аравию. Не продлил контракт полузащитник Далер Кузяев, уехавший во французскую лигу 1. Пропустил пять матчей полузащитник Вендел, не желавший возвращаться в Россию, но вынужденный сделать это.

Несмотря на все кадровые проблемы, «Зенит» выиграл Суперкубок России, по пенальти одолев ЦСКА (0:0, 5:4 пен.). Кроме того, подопечные Сергея Семака взяли максимум очков в кубковых играх, оказавшись сильнее «Ахмата» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:0). В РПЛ пока все идет не так гладко: 2:0 с «Пари НН», 1:1 с «Ростовом», 2:3 с «Динамо» (плюс удаление Вильмара Барриоса), 2:0 с «Факелом». У команды семь очков из 12 возможных.

В прошлом сезоне столько было потеряно лишь к 12-му туру. Хорошо начал новый чемпионат нападающий Матео Кассьерра, в активе которого уже три гола и один ассист. Скорее всего, в предстоящем матче не сможет сыграть защитник Дмитрий Чистяков.

«Спартак» — «Зенит»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались пять раз, преимущество на стороне «Зенита»: 4:0 в Суперкубке России, 2:1 и 3:2 в чемпионате, а также 0:3 и 0:0, 4:2 по пенальти в FONBET Кубке России.

Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — «Зенит» 20 августа

«Спартак» Абаскаля продолжает радовать играми с закрученными сюжетными линиями. Входя в раж, красно-белые забывают обо всем на свете. В первую очередь об обороне. С «Оренбургом» и «Нижним» проигрывали по ходу вторых таймов, но успевали не только отыграться, но и вырвать победы. Против «Урала» пропустили слишком поздно, чтобы совершить очередной камбэк.

Москвичи слишком легко отдают то, что зарабатывают действиями в атаке. В матчах с соперниками уровня «Зенита» это чревато в еще большей степени. Даже если там больше нет Малкома. Ждем очередной триллер, который не оставит болельщиков равнодушными», — считает Уткин.

Василий предлагает выбрать вариант «одна из команд будет проигрывать по ходу матча и не проиграет» за 2.55.

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