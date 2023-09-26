Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Уфа» — «Торпедо»: команды не обменялись голами с соперниками в 14 играх кряду

Прогноз на матч Кубка России «Уфа» — «Торпедо» 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
«Уфа».
Фото Официальный телеграм-канал «Уфы»
Telegram Дзен

26 сентября в матче четвертого раунда Пути регионов Кубка России «Уфа» сыграет с «Торпедо». Встреча состоится в Уфе и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и IVI. Эфир стартует в 16.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 16:30. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Торпедо

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям. На победу «Торпедо» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Уфы» — за огромные 5.40 (10%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.16. К слову, «Уфа» никогда не проигрывала «Торпедо» (две победы и четыре ничьи).

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.64. Будьте осторожны при выборе — пять последних встреч с участием черно-белых были «низовыми».

Условие «обе забьют» предложено за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.67.

Шикарный коэффициент 2.95 на победу «Уфы» в одном из таймов.

Цена победы — выход в пятый раунд Кубка страны, поэтому матч может быть грубым. На ТБ 25.5 фола котировка — 1.73, на ТМ 25.5 — 2.00.

Мохамед Салах и&nbsp;Дарвин Нуньес (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Салах и Нуньес напомнят «Лестеру» о тяжелых временах в АПЛ. Но у Варди и Ндиди тоже есть чем напугать «Ливерпуль»

Прогноз и ставка на матч «Уфа» — «Торпедо»

«Торпедо» выступает в ФНЛ, где после 11 туров идет в группе лидеров, занимая шестое место (шесть баллов от «Алании»). При этом москвичи показывают довольно низкую результативность — забили 10 мячей и столько же пропустили (в обоих случаях 0.9 мяча за игру). В четырех последних матчах с участием «автозаводцев» не было обмена голами. Но это еще что — «Уфа» с соперниками не оформляли «обе забьют» на протяжении 10 встреч. Поэтому ждать результативных действий в Кубке от команд не стоит.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.67.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
0
Читайте также
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мальорка» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире