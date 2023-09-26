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Сегодня, 16:15

«Ювентус» — «Лечче»: где смотреть матч серии А 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Лечче» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Уэстон Маккенни и Федерико Кьеза («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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26 сентября «Ювентус» и «Лечче» сойдутся в шестом туре серии А. Поединок на «Альянц Стадиум» стартует в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск.

Италия. Серия А. 6-й тур
26 сент, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Лечче

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение парням Массимилиано Аллегри: взять их победу предлагают с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 6.40 (15%), «мирный» исход — за опасные 4.20 (26%).

«Лечче» на выезде не уступил в четырех встречах подряд, а суммарно — в восьми из девяти игр итальянской лиги. Фора (+1.5) на желто-красных идет за 1.53.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.89. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.07, обратный рынок — в 1.77.

Жоау Феликс. «Барселона» расцвела с приходом Феликса и Канселу. 21 гол в семи матчах сезона — мощь!

Вы можете угадать количество метких ударов. По версии экспертов, их будет два-три. На это можно сыграть за 2.00.

В последних пяти турах «Лечче» забил в среднем по 1.6 мяча за 90 минут. На гол «волков» дан коэффициент 1.74.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики Winline, — победа «Юве» 1:0 за 5.60.

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Футбол
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ФК Лечче
ФК Ювентус
Серия А
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