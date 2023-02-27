27 февраля в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Урал» сыграет с «Ростовом». Встреча команд Виктора Гончаренко и Валерия Карпина пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Владислав Безбородов. Первый матч завершился вничью — 1:1.

«Урал» — лидер букмекерских котировок. На победу екатеринбуржцев в основное время можно поставить за 2.18, это примерно 46% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (26%), успех «Ростова» предложен за чуть меньшие 3.40 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае ничьей принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Вариант «Ростов» не проиграет по итогам 90 минут» можно взять за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.02, ТМ 2.5 — за 1.84. В пяти из семи последних очных матчей соперники сыграли «низ» по голам.

Команды обменялись голами в четырех предыдущих встречах. Вариант «обе забьют» доступен за 1.85, «обе забьют — нет» — за 1.95.

В четырех из пяти последних игр «Урал» выигрывал хотя бы один тайм, поэтому есть смысл присмотреться к ставке на победу хозяев в одной из двух 45-минуток за 1.59.

17 из 18 предыдущих встреч с участием этих команд завершились вничью или минимальной победой одного из соперников. На вариант «ничья или успех «Урала» в один мяч» котировка — 1.83. На такое же условие в пользу «Ростова» — 2.07.

Екатеринбуржцы — фавориты противостояния после ничьей в первом матче. На проход команды Виктора Гончаренко в полуфинал котировка — 1.65. На успех коллектива Валерия Карпина — 2.32.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Ростов»

Пусть «Ростов» спас вничью в первом матче и в целом выглядел немного хуже соперника, очень уж вкусный коэффициент предложен на непоражение команды Карпина в ответной встрече. Да, она пройдет в Екатеринбурге, но здесь «Урал» добился над ростовчанами всего двух побед в девяти очных встречах за всю историю.

Для обеих команд новый формат Кубка России — отличный шанс максимально подойти к трофею. И никто эту возможность в противостоянии с более-менее равным противником упускать не захочет. Поэтому и те, и другие в предстоящей игре сыграют осторожно и с оглядкой на ворота. В такой ситуации «Ростову» будет по силам дожить хотя бы до конца основного времени.

Рекомендуемая ставка: «Ростов» не проиграет за 1.73.