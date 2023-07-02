3 июля в женском одиночном разряде Уимблдона состоится топ-матч между обладательницами уайлд-кард — 43-летняя Винус Уильямс сразится с недавно вернувшейся в тур после рождения дочки Элины Свитолиной. Встреча между американкой и украинкой пройдет на центральном корте и начнется не ранее 17.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Свитолина ведет в личном противостоянии со счетом 4:1.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Свитолину фаворитом матча. Ее победе был присвоен коэффициент 1.48, что приблизительно 67% вероятности исхода. Успех Уильямс котируется за 2.68 (33%).

Верите, что 5-кратная чемпионка выйдет во второй круг? Ставка в 1000 рублей на Уильямс в случае ее победы принесет выплату в 2680 рублей.

Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 21.5 — за 1.91. Либо присмотритесь к другим вариантам. Например, ТБ 22.5 идет за 1.68, а ТМ 22.5 — за 2.18.

Победу Винус хотя бы в одном сете можно оформить за 1.68, а идентичное условие на Свитолину предложено за 1.20 — идеально подойдет для дополнения в экспресс.

ИТБ2 (12.5) оценен в 1.95, ИТМ2 (12.5) — за 1.79.

Прогноз и ставка на матч Винус Уильямс — Элина Свитолина

Страшно подумать, но Винус в этом году сыграет на Уимблдоне в 24-й раз — впервые она вышла на местный корт в 1997-м. С тех пор она всего дважды проиграла стартовый матч: во все том же 1997-м Магдалене Гжибовской и в 2019-м Коко Гауфф. Элина Свитолина станет третьей, кто огорчит легенду в первые же дни турнира.

Винус уже 43 года, и она не завершает карьеру из-за большой любви к теннису. Но тело все чаще требует отдых и не слушается так, как прежде. Отсюда растут почти непрекращающиеся серии поражений. Например, в 20 последних матчах у Уильямс-старшей 16 неудач.

На траве в этом сезоне 5-кратная чемпионка Уимблдона провела три игры и проиграла две из них — 18-летней швейцарке Наф в Хертогенбосе и Остапенко в Бирмингеме. Причем латвийка должна была закрыть соперницу в двух сетах, но не подала на матч при счете 6:3, 5:4.

Свитолина, как и Винус, играет сейчас не слишком часто. Все из-за рождения ребенка — украинка не форсирует набор формы, но со временем точно будет появляться на кортах чаще. И даже в данном случае ее редкие участия в турнирах получаются яркими. Например, на «Ролан Гаррос» она дошла до четвертьфинала.

Против возрастной американки, которой тяжело противостоять мощному и скоростному теннису, Элина должна добиться максимального результата. Как вариант, победы с «низом» по геймам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 за 2.13.

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