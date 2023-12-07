7 декабря в Балашихе замыкающий таблицу «Запада» «Витязь» сыграет с одним из фаворитов сезона — ЦСКА. Встреча состоится на арене «Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что ЦСКА добьется победы в предстоящем матче. На победу красно-синих в основное время выставлен коэффициент 1.82, это приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья идет за 4.13 (19%), успех «Витязя» — за 3.79 (26%).

Подмосковный клуб не проиграл в основное время только один из пяти последних матчей против чемпиона КХЛ. Вариант 1Х идет за 1.92.

Если команды забросят на двоих больше четырех шайб, сыграет котировка 1.70. Если голов будет меньше пяти, сработает коэффициент 2.14.

Три и более шайбы в исполнении гостей идут за 1.70, ИТМ2 (2.5) — за 2.14.

Выигрыш ЦСКА с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.49, «Витязя» — за 2.59.

Прогноз и ставка на матч «Витязь» — ЦСКА

ЦСКА не слишком стабилен в последние недели: проиграл три из семи матчей — СКА, «Локомотиву» и «Трактору». Однако со слабейшими командами лиги армейцы давно не испытывают проблем. «Витязь» же замыкает таблицу «Запада», уступив в трех предыдущих встречах. Всего на счету подмосковного коллектива 26 поражений в 39 играх. ЦСКА он проиграл четыре из пяти последних матчей в основное время, в октябре — 1:9.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА за 1.82.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей