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Сегодня, 20:45

«Вольфсбург» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 20 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» 20 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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20 декабря мюнхенская в 16-м туре бундеслиги «Бавария» в гостях сыграет с «Вольфсбургом». Встреча состоится на «Фольксваген Арене», стартовый свисток арбитра Саши Штегеманна прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Германия. Бундеслига 1. 16-й тур
20 дек, 22:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
Бавария

«Бавария» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.36, что примерно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.74 (17%), триумф «Вольфсбурга» оценен еще более крупными 7.50 (10%).

Вариант 1Х можно оформить за 3.29. Либо подстрахуйте хозяев с форой (+1.5) за 1.89. В таком случае Ф2(-1.5) идет за 1.91.

Если команды на двоих забьют три и более мяча, сыграет коэффициент 1.36. Если четыре и больше — 2.01.

Эксперты не сомневаются, что Харри Кейн оформит 21-й гол в сезоне бундеслиги. На это событие котировка — 1.47.

Условие «обе забьют» предложено за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.21.

Педри (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» ждет в гости аутсайдера ла лиги, чтобы прервать серию из трех игр без побед. Но «Альмерия» уйдет от разгрома

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Баварии» — за 8.00;
  • 2:1 и ничья 0:0— за 8.50.

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