Вольфсбург

20 декабря мюнхенская в 16-м туре бундеслиги «Бавария» в гостях сыграет с «Вольфсбургом». Встреча состоится на «Фольксваген Арене», стартовый свисток арбитра Саши Штегеманна прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Бавария» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу мюнхенского суперклуба можно поставить с коэффициентом 1.36, что примерно 73% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.74 (17%), триумф «Вольфсбурга» оценен еще более крупными 7.50 (10%).

Вариант 1Х можно оформить за 3.29. Либо подстрахуйте хозяев с форой (+1.5) за 1.89. В таком случае Ф2(-1.5) идет за 1.91.

Если команды на двоих забьют три и более мяча, сыграет коэффициент 1.36. Если четыре и больше — 2.01.

Эксперты не сомневаются, что Харри Кейн оформит 21-й гол в сезоне бундеслиги. На это событие котировка — 1.47.

Условие «обе забьют» предложено за 1.66, «обе забьют — нет» — за 2.21.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

2:0 в пользу «Баварии» — за 8.00 ;

2:1 и ничья 0:0— за 8.50 .

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей