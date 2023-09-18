Прогнозы на спорт
Сегодня, 10:15
19 сентября в первом туре Лиги чемпионов «Янг Бойз» столкнется с «Лейпцигом». Игра состоится на арене «Стад де Сюисс» в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Okko» по платной подписке. Старт трансляции в 19.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline назвали гостей фаворитами поединка. На победу «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.65, что составляет около 57% вероятности. Ничья оценена в 4.30 (23%), а успех «Янг Бойз» — в 5.00 (20%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев принесет выплату в 5000 рублей в случае благоприятного исхода.
«Пчелы» забили 11 мячей за пять встреч чемпионата Швейцарии, «Лейпциг» — 13 раз за четыре игры в Германии. Обе команды — в тройке самых результативных в своих лигах. ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.
Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.62, обратный рынок — за 2.26.
«Лейпциг» не пропустил в трех из пяти матчей подряд. Условие, при котором отличатся только «быки», оценено в 3.10.
Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из Winline, 2:1 в пользу гостей за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Янг Бойз» — «Лейпциг»
«Лейпциг» в прошлом сезоне добрался до 1/8 финала ЛЧ, а в чемпионате Германии уступил только «Баварии» и «Боруссии». Кроме того, лишь эти два клуба забили больше, чем «быки» (64). В новом сезоне команда Розе тоже действует чрезвычайно результативно (13), у нее лучшая разница мячей в бундеслиге (плюс девять).
«Янг Бойз» тоже уверенно смотрятся в чемпионате Швейцарии. «Пчелы» еще ни разу не проиграли и возглавляют таблицу по потерянным очкам. Разница в классе и опыт говорят в пользу гостей, но вряд ли «Лейпциг» победит всухую.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2