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«Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг» 19 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Хави Симонс («РБ Лейпциг»).
Фото Global Look Press
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19 сентября в первом туре Лиги чемпионов «Янг Бойз» столкнется с «Лейпцигом». Игра состоится на арене «Стад де Сюисс» в 19.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Okko» по платной подписке. Старт трансляции в 19.40 мск.

Лига чемпионов. Группа G
19 сент, 19:45. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании Winline назвали гостей фаворитами поединка. На победу «Лейпцига» можно поставить с коэффициентом 1.65, что составляет около 57% вероятности. Ничья оценена в 4.30 (23%), а успех «Янг Бойз» — в 5.00 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев принесет выплату в 5000 рублей в случае благоприятного исхода.

«Пчелы» забили 11 мячей за пять встреч чемпионата Швейцарии, «Лейпциг» — 13 раз за четыре игры в Германии. Обе команды — в тройке самых результативных в своих лигах. ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.57, ТМ 2.5 — за 2.36.

Обмен меткими выстрелами можно взять за 1.62, обратный рынок — за 2.26.

«Лейпциг» не пропустил в трех из пяти матчей подряд. Условие, при котором отличатся только «быки», оценено в 3.10.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из Winline, 2:1 в пользу гостей за 7.40.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Тонали возвращается на «Джузеппе Меацца» в составе «Ньюкасла». Жиру, Пулишич и Лофтус-Чик готовы к жаркому приему

Прогноз и ставка на матч «Янг Бойз» — «Лейпциг»

«Лейпциг» в прошлом сезоне добрался до 1/8 финала ЛЧ, а в чемпионате Германии уступил только «Баварии» и «Боруссии». Кроме того, лишь эти два клуба забили больше, чем «быки» (64). В новом сезоне команда Розе тоже действует чрезвычайно результативно (13), у нее лучшая разница мячей в бундеслиге (плюс девять).

«Янг Бойз» тоже уверенно смотрятся в чемпионате Швейцарии. «Пчелы» еще ни разу не проиграли и возглавляют таблицу по потерянным очкам. Разница в классе и опыт говорят в пользу гостей, но вряд ли «Лейпциг» победит всухую.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.62.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Янг Бойз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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