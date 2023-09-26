27 сентября «Астана» примет «Окжетпес» в перенесенной игре 18-го тура чемпионата Казахстана. Встреча пройдет на «Астана Арене», начало — в 16.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.31, что составляет примерно 69% вероятности. Раздел очков доступен за 5.01 (20%), триумф «Окжетпеса» — за 9.25 (11%).

В первом круге соперники разошлись нулевой ничьей. Повторение этого результата оценили в 9.50.

Тотал больше 2.5 гола дали за 1.79, ТМ 2.5 — за 1.95. В двух предыдущих турах «Астана» выиграла с одинаковым счетом (2:1).

Обмен меткими выстрелами идет за 2.27, обратный рынок — за 1.59.

На то, что парни Григория Бабаяна забьют больше двух мячей, предложили котировку 1.88. На финише сезона-2020, который закончился вылетом синегорцев в первую лигу, желто-синие разгромили «Окжетпес» (5:1).

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Окжетпес»

Прошлая неделя получилась для коллектива Григория Бабаяна неоднозначной. В первом туре группового этапа Лиги конференций астанинцы крупно уступили загребскому «Динамо» (1:5), но в выходные извинились за эту осечку победой над лидером чемпионата Казахстана — «Ордабасы» (2:1). Теперь желто-синим предстоит встреча с «Окжетпесом», который два предыдущих сезона провел в первой лиге.

Синегорцы зависли в зоне вылета и в трех недавних выездных играх набрали очки лишь однажды — одолели последнюю команду лиги «Аксу» (1:0). «Астана» не может позволить себе потерять баллы против такого соперника, иначе о возвращении на первое место можно забыть. В играх против «Тобола» (2:1) и «Ордабасы» (2:1) столичные пробили «верх» по голам — вряд ли серия прервется с уступающим им в классе «Окжетпесом».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

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