Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

«Астана» — «Окжетпес»: желто-синие разобьют аутсайдера и вернут лидерство в лиге

Прогноз на матч чемпионата Казахстана «Астана» — «Окжетпес» 27 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Абзал Бейсебеков («Астана»).
Фото Официальная страцица ФК «Астана» ВКонтакте.
Telegram Дзен

27 сентября «Астана» примет «Окжетпес» в перенесенной игре 18-го тура чемпионата Казахстана. Встреча пройдет на «Астана Арене», начало — в 16.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Казахстан: Высшая лига. 18-й тур
27 сент, 16:00. Astana Arena (Астана)
Астана
Окжетпес

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев: коэффициент на этот исход — 1.31, что составляет примерно 69% вероятности. Раздел очков доступен за 5.01 (20%), триумф «Окжетпеса» — за 9.25 (11%).

В первом круге соперники разошлись нулевой ничьей. Повторение этого результата оценили в 9.50.

Тотал больше 2.5 гола дали за 1.79, ТМ 2.5 — за 1.95. В двух предыдущих турах «Астана» выиграла с одинаковым счетом (2:1).

Обмен меткими выстрелами идет за 2.27, обратный рынок — за 1.59.

На то, что парни Григория Бабаяна забьют больше двух мячей, предложили котировку 1.88. На финише сезона-2020, который закончился вылетом синегорцев в первую лигу, желто-синие разгромили «Окжетпес» (5:1).

Мохамед Салах и&nbsp;Дарвин Нуньес (&laquo;Ливерпуль&raquo;). Салах и Нуньес напомнят «Лестеру» о тяжелых временах в АПЛ. Но у Варди и Ндиди тоже есть чем напугать «Ливерпуль»

Прогноз и ставка на матч «Астана» — «Окжетпес»

Прошлая неделя получилась для коллектива Григория Бабаяна неоднозначной. В первом туре группового этапа Лиги конференций астанинцы крупно уступили загребскому «Динамо» (1:5), но в выходные извинились за эту осечку победой над лидером чемпионата Казахстана — «Ордабасы» (2:1). Теперь желто-синим предстоит встреча с «Окжетпесом», который два предыдущих сезона провел в первой лиге.

Синегорцы зависли в зоне вылета и в трех недавних выездных играх набрали очки лишь однажды — одолели последнюю команду лиги «Аксу» (1:0). «Астана» не может позволить себе потерять баллы против такого соперника, иначе о возвращении на первое место можно забыть. В играх против «Тобола» (2:1) и «Ордабасы» (2:1) столичные пробили «верх» по голам — вряд ли серия прервется с уступающим им в классе «Окжетпесом».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астана
ФК Окжетпес
1
Обсудить
Читайте также
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брентфорд» — «Арсенал»: лондонцы задавят соперника угловыми