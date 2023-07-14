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Сегодня, 17:30

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на матч Суперкубка России

ПФК ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ПФК ЦСКА., Соцсети
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15 июля в 17.00 по московскому времени в Казани «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

В какой форме «Зенит»

В летнее межсезонье «Зенит» провел три товарищеские встречи. В них команде удалось одержать лишь одну победу в основное время. Действующий чемпион России обыграл «Нефтчи» (3:1), без голов сыграл с «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти). Еще одна игра завершилась поражением: 1:2 с «Црвеной Звездой». Примечательно, что все голы петербуржцы забили во втором тайме.

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В какой форме ЦСКА

ЦСКА примет участие в Суперкубке России как обладатель Fonbet Кубка России. В финале турнира армейцы одержали непростую победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).

В это межсезонье ЦСКА, как и «Зенит», провел три товарищеские встречи. Правда, только одна из них прошла с соблюдением официальных правил. Ей стала игра с «Нефтехимиком», которая завершилась крупной победой армейцев (4:0).

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

В прошлом сезоне коллективы дважды встречались друг с другом. Оба раза — в рамках чемпионата России. В Петербурге успех праздновал «Зенит» (2:1), а в Москве — ЦСКА (1:0). Победа на «ВЭБ Арене» позволила армейцам прервать длительную серию поражений в очных противостояниях, которая составляла 6 матчей.

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Прогноз Василия Уткина на матч «Зенит» — ЦСКА 15 июля

Количество товарищеских игр в межсезонье и показанное в них качество футбола позволяют предположить текущую форму команд. «Зенит» провел три выставочные встречи с командами из-за рубежа, тогда как ЦСКА провел всего один полноценный матч — и тот с российским клубом. Скорее всего, петербуржцы вновь завоюют Суперкубок России благодаря более качественной предсезонке.

Вариант победа «Зенита» в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за коэффициент 1.88.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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