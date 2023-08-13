13 августа «Зенит» сыграет с «Факелом». Игра четвертого тура РПЛ состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.00 мск будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Павел Шадыханов — главный арбитр встречи.

«Зенит» — безусловный фаворит игры, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу действующих чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность этого результата — около 67%. Ничья предложена за 4.68 (21%), триумф «Факела» — за 6.77 (12%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае нужного исхода принесет выплату в 4680 рублей, а чистая прибыль составит 4680 рублей.

В прошлом сезоне соперники встречались четырежды, но ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.

На победу «Зенита» по ударам в створ с форой (-4) можно поставить за 1.90. Семь и более ударов в цель в исполнении хозяев предложены за 1.94.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Отличатся ли сине-бело-голубые хотя бы дважды? ИТБ1 (1.5) идет за 1.60, ИТБ1 (2.5) — за 2.65.

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