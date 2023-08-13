Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Барселона» 13 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Хави.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

13 августа «Барселона» в первом туре ла лиги сразится с «Хетафе». Игра пройдет на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» и начнется в 22.30 по московскому времени. В России она будет показана по платной подписке на онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Сесар Сото Градо.

Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Барселону» безоговорочным фаворитом встречи. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.61, это приблизительно 62% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (25%), успех «Хетафе» — за 6.41 (13%).

Ставка в 1000 рублей на каталонцев в случае их выигрыша принесет выплату в 1610 рублей, а чистая прибыль составит 610 рублей.

На то, что «Хетафе» не проиграет, выставлена котировка 2.43. В прошлом сезоне в одном из матчей команды поделили очки.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.69.

Победа каталонцев по ударам в створ оценена в 1.41, «Хетафе» — в 3.90, ничья — в 7.50.

Данил Круговой. Поражение «Спартака» в Екатеринбурге — афродизиак для «Зенита». Теперь питерцы не пожалеют «Факел»

Если считаете, что команды не обменяются голами, возьмите «обе забьют — нет» за 1.62. Такое условие сыграло в шести из девяти предыдущих матчей.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 0:0 за 7.10.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Хетафе
0
Читайте также
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 13 августа 2023 года онлайн в прямом эфире