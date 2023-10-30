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«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 31 октября 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 31 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press
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31 октября в шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» сразится с одним из открытий этого сезона — самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция стартует в 19.00 мск. Главным арбитром назначен Павел Кукуян.

В букмекерской компании Winline «Зенит» идет фаворитом, на победу которого в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55. Вероятность этого исхода — примерно 64%. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Крыльев Советов» — за 5.40 (15%).

Команды встречались в Санкт-Петербурге чуть больше недели назад — «Зенит» уверенно выиграл со счетом 3:1. На то, что хозяева снова победят с форой (-1.5) мяча, котировка — 2.34.

Тотал больше 2.5 мяча был оформлен в семи из восьми последних официальных матчей с участием сине-бело-голубых. Это условие можно взять за 1.53, ТМ 2.5 — за 2.46.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Противоположный результат оценен в 2.25.

В семи предыдущих встречах в Санкт-Петербурге «Крылья» неизменно пропускали хотя бы дважды: ИТБ1 (1.5) идет за 1.50, ИТМ1 (1.5) — за 2.54.

Также стоит отметить, что самарцы отличились в восьми из девяти предыдущих матчей на поле «Зенита». Гол гостей можно взять за 1.47.

Победа команды Семака в игре с учетом основного времени и серии пенальти предложена за скромные 1.35, а вот триумф коллектива Игоря Осинькина — за серьезные 3.35.

Вадим Шипачев (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). «Ак Барс» потерял Шипачева и проиграл дважды подряд. Но матч со СКА все равно будет ярким

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов»

Для этих команд предстоящий матч не имеет никакого принципиального значения: «Зенит» уже гарантировал себе место в плей-офф Пути РПЛ, а «Крылья» потеряли шансы даже на третью позицию. Высока вероятность, что оба тренера — Сергей Семак и Игорь Осинькин — приберегут основных игроков к очередным играм в РПЛ и серьезно ротируют состав.

При этом у самарцев мотивация должна быть ниже, чем у соперника: впереди у них сложный выезд в Краснодар, а за поражение в Санкт-Петербурге никто их не отчитает. В то же время сине-бело-голубые сыграют дома перед родными фанатами, которые будут ждать от них успеха — просто так отдать матч сопернику не получится, не поймут. Но резервисты не позволят случиться неудаче, потому что конкуренция в клубе очень высокая и нужно цепляться за каждую возможность. Да и игроки скамейки у хозяев явно интереснее, чем у гостей.

Что касается голов, то на «Газпром Арене» «Зенит» играет результативно — из восьми матчей в этом сезоне только в одном забили меньше двух мячей. В Кубке России питерцы стабильно поражают сетку ворот соперников дважды. То же самое должно произойти и в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.75.

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ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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