1 ноября «Локомотив» в Москве сыграет с «Рубином». Матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток Веры Опейкиной прозвучит в 18.30 по столичному времени. В прямом эфире насладиться футболом в исполнении этих команд можно будет на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 18.00 мск.

«Локомотив» — фаворит предстоящей игры, по мнению букмекерской компании Winline. На успех команды Михаила Галактионова в основное время можно поставить за 1.48, вероятность этого результата — примерно 67%. Триумф «Рубина» предложен за 6.60 (11%), ничья — за 4.60 (22%).

Последний матч между этими командами в Москве завершился вничью 2:2. На то, что казанцы снова не проиграют, котировка — 2.71. Также можете подстраховать гостей форой (+1.5) за 1.62.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ТМ 2.5 — за 1.75.

Эксперты предполагают, что на этот раз соперники не обменяются результативными атаками: условие «обе забьют — нет» оценено в 1.88, а «обе забьют» — в 1.96.

В семи из 11 последних очных встреч «Локомотив» победил «Рубин» всухую. Если ситуация повторится, сыграет коэффициент 2.37.

Триумф хозяев с учетом основного времени и серии пенальти идет за 1.28, гостей — за 3.90.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Рубин»

«Локомотив» перед последним туром возглавляет группу B и не нуждается в победе — железнодорожники при любых раскладах продолжат выступление в верхней половине сетки плей-офф. У команды сейчас совсем другие задачи: после поражения от «Ростова» (0:1) в последнем туре РПЛ москвичи откатились на седьмое место в таблице и пропустили вперед ЦСКА с «Динамо». А еще на горизонте маячит дерби — 5 ноября «Локо» ждет битва со «Спартаком». Безусловно, все мысли тренерского штаба будут связаны именно с этим матчем.

«Рубину» тоже игра особо не нужна, ведь казанцы все равно займут последнее место в группе. Но раз хозяева считаются безоговорочными фаворитами, от них и стоит отталкиваться. В Кубке России «Локомотив» играет не очень результативно, забив всего семь мячей в пяти встречах (в среднем — 1,4 за 90 минут). В чемпионате статистика примерно такая же — 1,38 гола (18 в 13 играх). Высока вероятность, что в предстоящем матче, где у москвичей не будет мотивации, они также не блеснут в атаке и отличатся меньше двух раз.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» забьет меньше двух голов за 2.36.

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