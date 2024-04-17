Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Спартак»: бразильцы Семака снесут последнее препятствие на пути к финалу Пути РПЛ Кубка России

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 17 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Педро и Тео Бонгонда («Спартак» — «Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Telegram Дзен

17 апреля в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России столкнутся «Зенит» и «Спартак». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте букмекерской компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск. Команды рассудит арбитр Алексей Сухой. Первая встреча осталась за парнями Сергея Семака (2:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит матча. На его победу предложен коэффициент 1.70, что соответствует 58% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 4.80 (19%), а ничья в основное время оценена показателем 4.10 (23%).

Вы можете поставить на победителя двухматчевого противостояния. Выход в финал сине-бело-голубых идет за 1.12, красно-белых — за 6.81.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.94.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.83, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.97.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет второго полуфинального матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Манчестер Сити» — «Реал» — это уже классика ЛЧ. Каждая игра команд — триллер

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Петербуржцы после возобновления сезона выиграли пять из семи встреч и ни разу не проиграли. Со «Спартаком» они сыграли дважды за месяц — вничью (0:0) и победили (2:1). Дома в 15 последних матчах «Зенит» 11 раз переиграл этого соперника и четыре раза поделил с ним очки.

Красно-белые, наоборот, выиграли всего два раза, а проиграли трижды. При этом они очень мало забили — всего шесть мячей за семь матчей. Теперь Гильермо Абаскаль уволен, но команда еще не перестроилась. Для бразильцев Семака такой «Спартак» — легкий клиент.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.70.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
8
Обсудить
Читайте также
JP сообщил об определении ЦАХАЛ тактики ответного удара по Ирану
Пацаны Разина завелись? Или опытный Никитин все решит? «Металлург» - «Локомотив»: расписание и прогноз на финал Кубка Гагарина-2024
ПСЖ одержал победу над «Барселоной» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
СМИ узнали о ликвидации снайперши ВСУ Шинкаренко с позывным Виски
Популярное видео
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер». Карен Адамян сделал прогноз на матч в Манчестере