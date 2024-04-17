17 апреля в ответном полуфинале Пути РПЛ Кубка России столкнутся «Зенит» и «Спартак». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте букмекерской компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск. Команды рассудит арбитр Алексей Сухой. Первая встреча осталась за парнями Сергея Семака (2:1).

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит матча. На его победу предложен коэффициент 1.70, что соответствует 58% вероятности исхода. Успех «Спартака» доступен за 4.80 (19%), а ничья в основное время оценена показателем 4.10 (23%).

Вы можете поставить на победителя двухматчевого противостояния. Выход в финал сине-бело-голубых идет за 1.12, красно-белых — за 6.81.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.94.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.83, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.97.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет второго полуфинального матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Спартак»

Петербуржцы после возобновления сезона выиграли пять из семи встреч и ни разу не проиграли. Со «Спартаком» они сыграли дважды за месяц — вничью (0:0) и победили (2:1). Дома в 15 последних матчах «Зенит» 11 раз переиграл этого соперника и четыре раза поделил с ним очки.

Красно-белые, наоборот, выиграли всего два раза, а проиграли трижды. При этом они очень мало забили — всего шесть мячей за семь матчей. Теперь Гильермо Абаскаль уволен, но команда еще не перестроилась. Для бразильцев Семака такой «Спартак» — легкий клиент.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.70.

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