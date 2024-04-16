«Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер». Карен Адамян сделал прогноз на матч в Манчестере

Известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян оставил прогноз на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» примет мадридский «Реал» 17 апреля в 22.00 по московскому времени.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» не проигрывают больше четырех месяцев, а в субботу разгромили «Лутон» (5:1) и вернули себе лидерство в АПЛ. Чемпион Англии и действующий победитель Лиги чемпионов выиграл 12 домашних матчей подряд в главном еврокубке. Пеп Гвардиола дал отдохнуть на выходных Натану Аке, Родри, Бернарду Силве, Филу Фодену и Кайлу Уокеру, так что в среду лидеры «Сити» бросят все силы на то, чтобы выбить «Реал» во втором подряд розыгрыше.

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Эрлинг Холанн забил в двух из трех последних игр, а также отметился в прошлой лигочемпионской встрече на «Этихаде». Лазарет манкунианцев пуст, поэтому на поле сможет выйти любой из заявленных футболистов.

В какой форме «Реал»

Королевский клуб едет в Манчестер в гости к фавориту этой пары после победы над «Мальоркой» (1:0), причем единственный мяч забил дисквалифицированный на ЛЧ Орельен Тчуамени. «Реал» лидирует в ла лиге, а в прошлом раунде ЛЧ прошел «Лейпциг» (1:0, 1:1) и не знает поражений почти с середины января. Правда, мадридцы выиграли всего одну из семи последних встреч у «Сити» (две ничьи и четыре поражения). В последней из них не смог отличиться Джуд Беллингем — самый результативный игрок «сливочных» в ЛЧ (4+4). Вратарь «Реала» Тибо Куртуа и защитник Давид Алаба травмированы и не сыграют в ответном четвертьфинальном матче.

«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч

Соперники сыграли вничью на прошлой неделе (3:3). «Сити» прошел «Реал» в полуфинале ЛЧ-2022/23 (1:1, 4:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Манчестер Сити» — «Реал» 17 апреля

«Развязки в этой паре я ждал с самой жеребьевки! Вторая серия битвы «Сити» и «Реала» украсит наш вечер. Матч точно будет «верховым», и оба гранда обязательно забьют», — считает Адамян.

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