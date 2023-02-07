Египтяне не проигрывают с августа 2022 года — 23 матча.

8 февраля мадридский «Реал» в полуфинале Клубного чемпионата мира сыграет с египетским «Аль-Ахли». Встреча состоится в Спортивном комплексе Мулая Абдуллы в городе Рабат, Марокко. Стартовый свисток уругвайского арбитра Андреса Матонте прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру с 21.55 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч Клубного ЧМ «Аль-Ахли» — «Реал» 8 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» безоговорочным фаворитом. На победу мадридского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — 75%. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Аль-Ахли» — за 9.90 (6%).

Считаете, что 42-кратные чемпионы Египта не уступят по итогам 90 минут? Вариант 1Х предложен за 3.30.

Также можете подстраховать африканцев с помощью форы: Ф1(+1.5) оценена в 1.90, Ф1(+2.5) — в 1.33. Гандикап (-1.5) гола на «Реал» идет также за 1.90.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, тотал меньше 2.5 — за 2.13.

Вариант «обе забьют» можно взять за 2.16, «обе забьют — нет» — за 1.70.

Эксперты предполагают, что «Аль-Ахли» не вскроет ворота соперника, на гол номинальных хозяев коэффициент — 1.93.

Высока вероятность, что «Реал» отличится дважды подряд (1.61). На три гола в ряд от мадридцев котировка — 2.80.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «бланкос» за 5.70.

Выход команды Карло Анчелотти в финал можно взять за скромные 1.14, коллектива Марселя Коллера — за 5.80.

«Аль-Ахли» — «Реал»: прогноз и анализ полуфинала Клубного ЧМ 8 февраля 2023 года

«Реал» подходит к полуфиналу Клубного чемпионата мира в неважном состоянии и настроении. 29 января мадридцы не справились в чемпионате с «Реалом Сосьедад» (0:0) и отпустили «Барселону» на пять очков. А в последнем туре команда Карло Анчелотти вовсе проиграла середняку — скромной «Мальорке» (0:1). Теперь каталонцы опережают «бланкос» на восемь баллов, а эксперты считают, что борьба за чемпионство в Испании окончена.

Руководство и футболисты «Реала» вряд ли согласятся с таким утверждением и продолжат борьбу за трофей, но взять его будет действительно тяжело. Поэтому мадридцам выгоднее будет сосредоточиться за трех других турнирах: на Лиге чемпионов, Кубке Испании и Клубном ЧМ. Победить в последнем из них будет проще всего: здесь нет «Барселоны» и других европейских топ-клубов, а для успеха необходимо выиграть всего два матча. Первый мадридцы проведут против финалиста Лиги чемпионов КАФ-2021/22 египетского «Аль-Ахли».

«Красные дьяволы», как называют команду Марселя Коллера, не проигрывают с 27 августа 2022 года. На этом отрезке они провели 23 матча во всех турнирах — выиграли 18 из них и пять раз сыграли вничью. В этих встречах коллектив из Каира забил 42 мяча (в среднем — 1.82) и пропустил всего семь голов (0.30 за 90 минут). В последних четырех матчах «Аль-Ахли» отыграл на ноль, в том числе в двух встречах КЧМ — против «Окленд Сити» (3:0) и «Сиэтл Саундерс» (1:0). При этом все четыре мяча на турнире забили разные футболисты.

Этот факт подтверждает силу командной игры египтян — у них может забить любой. Даже в чемпионате, где «Аль-Ахли» лидирует после 15 туров с шестиочковым отрывом и отличился уже 26 раз (лучший показатель в лиге наряду с «Пирамидс»), у него нет ни одного игрока в топ-5 бомбардиров. Сильнейшие цифры показывает 27-летний форвард Мохамед Шериф — на его счету пять голов.

У «Реала», который чаще всех выигрывал КЧМ (четыре раза), могут возникнуть серьезные сложности из-за кадровых проблем. Мадридцы не смогут рассчитывать на Тибо Куртуа и Карима Бензема, которые не полетели в Марокко и остались в Испании. Также травмированы Менди, Васкес и Азар с Милитао. А вернувшийся в последнем матче Алаба еще не готов на 100%.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Ахли» — «Реал»

«Реал» не только играет нестабильно в последнее время, но и часто пропускает: отыграл на ноль только пять из 13 матчей во всех турнирах после возобновления сезона. «Аль-Ахли» не располагает топовым составом, но эта команда будет биться изо всех сил за престиж — терять ей нечего, от нее никто не ждет победы. При этом ее успехи в чемпионате и в двух матчах КЧМ (четыре гола) доказывают, что египтяне могут потрепать нервы Тибо Куртуа и измученному травмами составу «Реала».

Рекомендуемая ставка: «Аль-Ахли» забьет за 1.93.