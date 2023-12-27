Митрович и Малком забили 25 мячей в про-лиге и тащат «Аль-Хиляль» к чемпионству. «Аль-Фейха» не остановить фаворита

Прогноз и ставка на матч саудовской про-лиги «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» 29 декабря 2023 года

«Голубые волны» идут в чемпионате без поражений.

29 декабря лидер саудовской про-лиги «Аль-Хиляль» навестит «Аль-Фейху» в 19-м туре чемпионата. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Маджмаа Спорт Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени. В России поединок не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч саудовской про-лиги «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» 29 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET назвали безоговорочным фаворитом «Аль-Хиляль»: поставить на победу лидера про-лиги можно с коэффициентом 1.22, что составляет примерно 77% вероятности. Триумф хозяев оценили в 11.00 (9%). Ничью — в 7.02 (14%).

В трех последних турах «Аль-Фейха» влетела с общим счетом 1:11. Считаете, что серия поражений оранжевых прервется? Опция 1Х доступна за 4.27.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше трех мячей идет за 1.55, ТМ 3 — за 2.36.

Рынок на обмен голами предложили за 1.84, обратный вариант дали за 1.91.

В прошлом сезоне «голубые волны» выиграли на «Аль-Маджмаа Спорт Сити» всухую (2:0). Сыграть на то, что «Аль-Хиляль» не пропустит, можно за 2.05.

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«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: прогноз и анализ матча саудовской про-лиги 29 декабря 2023 года

«Голубые волны» проводят выдающийся сезон: за 18 туров не проиграли ни разу и уверенно возглавляют чемпионат Саудовской Аравии. Клуб из Эр-Рияда потерял очки всего дважды и является лучшим в лиге по забитым (57) и пропущенным (9) мячам.

Главный тащер «Аль-Хиляля» — Александар Митрович, который отличился уже 16 раз. Также на счету серба четыре ассиста. Прекрасно проявляет себя Малком — экс-игрок «Зенита» второй в команде по «гол+пас» (9+5). Топ-3 по баллам за результативность замыкает Сергей Милинкович-Савич (8+4). Но в спину сербу дышит Салем Аль-Досари (9+2).

«Аль-Фейху» повезло чуть меньше: коллектив из Эль-Маджмаа не может похвастаться наличием громких имен и обитает в середине таблицы. Зато именно «мельницы Судаира» — один из двух клубов, которые отобрали у «Аль-Хиляля» очки. В первом круге оранжевые увезли из Эр-Рияда ничью (1:1). А в январе одолели «голубых волн» в Суперкубке (1:0).

Лидер «Аль-Фейха» — Фэшн Сакала, который когда-то числился в «Спартаке» — 2, но за главную команду красно-белых так и не дебютировал. Правда, в Саудовскую Аравию нападающий попал не поэтому: в двух предыдущих сезонах замбиец ярко зажег в «Рейнджерс» и даже дошел с шотландским клубом до финала Лиги Европы-2022, где в серии пенальти уступил «Айнтрахту». За 18 туров саудовской про-лиги Сакала оформил семь мячей и три ассиста.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»

Несмотря на относительно удачные результаты в поединках с «голубыми волнами», в последнее время коллектив из Эль-Маджмаа выступает ужасно. В четырех турах подряд оранжевые влетели с общим счетом 3:15. Гости напротив набрали отличный ход — например, в предыдущей встрече разнесли «Абху» (7:0). Лучшей возможности, чтобы поквитаться за потерю очков в первом круге, и придумать нельзя.

Рекомендуемая ставка: «Аль-Хиляль» забьет больше трех мячей за 2.08 (если будет ровно три гола, случится возврат).

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