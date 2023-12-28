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Сегодня, 14:55

«Наполи» ужасен: шесть поражений в девяти матчах и 17 очков отставания от лидера. А дуэт Хвичи и Осимхена больше не наводит ужас

Прогноз и ставка на матч серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен.
Фото Getty Images
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На двоих забили 12 мячей.

29 декабря в 18-м туре серии А действующий чемпион «Наполи» сыграет с «Монцей». Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее покажут телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 20.25 мск.

Италия. Серия А. 18-й тур
29 дек, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Монца

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что «Наполи» разберется с середняком. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.67, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.98 (25%), успех «Монцы» — за 5.38 (15%).

На то, что гости не уступят, котировка — 2.30. Кстати, последний очный матч между командами завершился как раз в пользу «брианцоли».

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.94.

Если «Наполи» отличится два и более раза, сыграет коэффициент 1.78. Если этого не произойдет, тогда пройдет пари за 2.05.

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Обмен голами предложен за 1.90, противоположный результат — за 1.91.

При этом у экспертов нет сомнений, что «Наполи» забьет хотя бы раз (1.15), а вот на гол «Монцы» котировка — 1.61.

Точный удар Виктора Осимхена оценен в 1.94, а на Хвичу Кварацхелию можно поставить за 3.00.

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«Наполи» — «Монца»: прогноз и анализ матча 18-го тура серии А 29 декабря 2023 года

В чемпионате Италии еще не завершен первый круг, а уже ясно, что в этом сезоне триумфатором станет не «Наполи». Точнее, математические шансы командой еще не утрачены, но вероятность крайне мала. После 17 туров неаполитанцы отстают от лидирующего «Интера» уже на 17 очков и располагаются лишь на седьмой строчке — вне еврокубковой зоны.

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Такой разрыв между лидером и коллективом Вальтера Мадзарри образовался в последние полтора месяца, которые вышли для «Наполи» крайне неудачными. Из шести последних матчей в серии А «адзурри» проиграли четыре, причем все поражения были сухими. А если смотреть шире, то в девяти встречах во всех турнирах у команды шесть неудач — таким слабым и неуверенным мы чемпиона видеть не привыкли.

Проблем у неаполитанцев очень много. Во-первых, грозная атака, которая уничтожала защитные линии любого соперника в прошлом сезоне, в этом сезоне захандрила. В чемпионате у «Наполи» 28 голов в 17 играх, еще 10 были забиты в ЛЧ. Но этого 21 оказывается недостаточно, когда сбоит оборона: 21 пропущенный в серии А и девять в еврокубке явно помешали Хвиче и Осимхену набрать больше очков.

К слову об этой парочке. В прошлом сезоне грузин и нигериец образовали убийственную пару и терроризировали всех вокруг, но в этом чуть закислились. На счету Квары 5+5 во всех соревнованиях, у Виктора — 8+3. Оба естественно, не входят даже в топ-5 бомбардиров серии А.

Что касается «Монцы», то она находится на своем месте и даже чуть выше ожидаемого — на 11-й строчке. Причем от «Наполи» «брианцоли» отстают всего на шесть баллов. Да, они забивают еще меньше будущего соперника (всего 16 голов), но компенсируют их неплохой игрой в защите — пропустили 18 мячей.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Монца»

Еще в прошлом сезоне игроков «Монцы» мотивировал покойный Сильвио Берлускони — за каждую победу над грандом он обещал футболистам щедрые дары. И команда действительно добилась нескольких сенсационных результатов. В этом сезоне у «брианцоли» с большими соперниками не ладится: одно очко удалось добыть только в противостоянии с «Лацио» (1:1), а «Роме», «Аталанте», «Милану», «Интеру» и «Ювентусу» они проиграли с общим счетом 1:11.

«Наполи», конечно, в кризисе, но все-таки дома футболисты должны вылезти из кожи, чтобы победить. Или хотя бы проявить себя по максимуму в атаке — другого варианта у них нет.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» забьет два и более мяча за 1.78.

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