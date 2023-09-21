Криш забил почти половину голов своей команды в этом сезоне.

22 сентября Криштиану Роналду и Рияд Марез сыграют друг против друга — «Аль-Наср» примет «Аль-Ахли» в седьмом туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет на стадионе «Мрсул Парк» и начнется в 21.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч про-лиги «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» 22 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Аль-Наср» фаворитом матча. На победу хозяев выставлен коэффициент 1.79, вероятность этого исхода — приблизительно 54%. Успех «Аль-Ахли» котируется за 4.10 (22%), ничья идет за 3.85 (24%).

«Аль-Ахли» под руководством Маттиаса Яйссле победил в пяти из шести матчей этого сезона. Х2 предложено сыграть за 1.58.

Эксперты ожидают результативную игру. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.38.

Считаете, что хозяева во главе с Роналду забьют не менее двух раз? Такой исход предложен за 1.62, ИТМ2 (1.5) котируется за 2.62.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.54. Обратный рынок доступен за 2.37.

Наиболее вероятный счет, по мнению экспертов Winline, — 1:1. Этот результат идет за 6.40.

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«Аль-Наср» — «Аль-Ахли»: прогноз и анализ матча седьмого тура про-лиги 22 сентября 2023 года

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Клуб Роналду показал лучшую игру в атаке (63 забитых мяча) и вторую — по качеству обороны (18 пропущенных). Сам Криштиану забил 14 раз, а его одноклубник Андерсон Талиска стал вторым в списке лучших бомбардиров сезона (20). Лучше него выступил лишь Абдерразак Хамдалла (21) из чемпионского «Аль-Иттихада».

Летом «Аль-Наср» закупился на 165 млн евро. Партнерами Криша стали Садьо Мане, Эмерик Ляпорт, Секо Фофана, Марсело Брозович, Алекс Теллес и Отавиу. К старту сезона команда не сыгралась и уступила две первые встречи «Аль-Иттифаку» (1:2) и «Аль-Таавуну» (0:2). Но после этого Роналду и компания победили в шести поединках подряд, дважды — в азиатской Лиге чемпионов. После шести туров клуб идет на шестом месте и отстает от лидирующего «Аль-Хиляля» на четыре очка. При этом больше голов, чем «Аль-Наср» (18), оформил только лидер таблицы (20). Криштиану Роналду — лучший бомбардир команды с семью мячами и четырьмя ассистами. У Мане — шесть точных выстрелов.

«Аль-Ахли» в прошлом сезоне выступал в первом дивизионе — второй по силе лиге Саудовской Аравии. Клуб выиграл турнир и поднялся в «вышку». При этом он забивал не очень много (48) — меньше всех в первой пятерке. Но зато показал лучшую статистику турнира по пропущенным (24).

Летом команду возглавил немец Маттиас Яйссле, а состав усилили почти на 200 млн евро. «Аль-Ахли» купил Рияда Мареза, Эдуара Менди, Франка Кэссье, Мериха Демирала, Аллана Сен-Максимена, Рожера Ибаньеса и Габри Вейгу. А Роберто Фирмино перешел как свободный агент.

Вливания сработали хорошо: новичок лиги тут же выбился в лидеры: в шести турах победил пять раз и уступил лишь однажды. Правда, клуб по-прежнему мало забивает (13) и достаточно много пропускает (девять) — у него худшая разница мячей (четыре) в первой шестерке. От лидера таблицы команда отстает на одно очко.

В ней нет яркого бомбардира — европейские звезды забивают все по чуть-чуть. У Фирмино — три мяча и ассист, у Мареза два попадания и три передачи, у Максимена гол плюс два паса, у Кэссье — два точных выстрела.

Между собой «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» играли 40 раз и сохраняют примерное равенство — общий счет по победам 14:13 в пользу команды Фирмино. В последних пяти матчах три раза победил «Аль-Наср», и однажды — его соперник.

Прогноз и ставка на матч «Аль-Наср» — «Аль-Ахли»

Клуб Роналду выглядит сильнее: он больше забивает, меньше пропускает и по уровню звезд в составе кажется более мощным. История недавних встреч тоже на стороне «Аль-Насра». Впрочем, «Аль-Ахли» в последние два сезона строго играет в обороне, а полная история противостояния и их положение в таблице говорит о примерном равенстве команд.

Зато можно точно ожидать много забитых мячей. Четыре из пяти недавних встреч между командами пробили «верх» по голам. А в этом сезоне лишь в одном матче из 12, которые провели команды, было зафиксировано меньше двух голов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 мяча за 1.60.

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