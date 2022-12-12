Все зависит от самочувствия легенды ММА.

Поединок между Александром Емельяненко и популярным YouTube-блогером Святославом Коваленко состоится в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо».

Где смотреть трансляцию боя Александр Емельяненко — Святослав Коваленко?

Турнир будет транслировать телеканал РЕН ТВ, прямой эфир начнется 16 декабря в 19.00 по московскому времени. Бой между Емельяненко и Коваленко стартует приблизительно в 23.00 мск.

Александр Емельяненко

Легендарный боец окончательно перебрался в поп-ММА и выходит в клетку исключительно за скандалами и большими деньгами. Хотя редкие поединки против серьезных соперников тоже проскакивают. Например, в сентябре Емельяненко подрался с Вячеславом Дациком. Фанаты очень ждали эту встречу, но она совсем не получилась — Александр улетел в нокаут за 13 секунд.

«Ему надо лечиться, а не драться. Мы же видели его последние поединки. Это очень опасно для его здоровья, мы за него сильно переживаем. Он же легенда единоборств, а сейчас находится не в лучшей форме», — заявил боксер Алексей Папин. Возможно, спортсмен имеет в виду алкогольную зависимость Емельяненко. Хотя Александр и утверждает, что давно завязал, но результаты и его состояние говорят об обратном.

Тем не менее Емельяненко уверен, что побьет Коваленко. Хотя то же самое он заявляет перед каждым походом в октагон. «Сейчас Коваленко достанется. Сейчас он не знает, в какой я форме. Знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов. То, что он когда-то дрался, — это не показатель. На улице все дерутся. Когда выходишь против подготовленного спортсмена — это совсем другое», — сообщил Александр.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в победу Александра — на его успех можно поставить с коэффициентом 1.80, что приблизительно 51% вероятности исхода.

Святослав Коваленко

Коваленко — один из множества блогеров в мире поп-ММА. Правда, довольно успешный: из 14 боев он выиграл в 10 (один поединок завершился вничью). Сейчас Святослав идет на серии из восьми побед, последнюю из которых в октябре он одержал над Артемом Тарасовым.

Емельяненко вряд ли будет просто против блогера, потому что он достаточно многосторонний боец. Две победы одержал нокаутом, две — сабмишеном, еще шесть — судейским решением. Похоже, он сможет побороться с легендой российских ММА и в стойке, и в партере.

Сам Коваленко не оценивает свои силы, но сравнил предстоящий поединок с американским аналогом — в США против профессионалов выходит другой блогер Джейк Пол. Как известно, он еще никому не проиграл. Может, со стороны Святослава это был намек?

Взять его успех в предстоящем поединке можно за 2.06. Это 45% вероятности.

Возможна ли ничья?

Поставить на этот исход можно за 25.0 (4%), потому что в карьере обоих бойцов случался подобный результат. Емельяненко еще в профессионалах разошелся «миром» с американцем Тони Джонсоном в 2018 году. Коваленко тоже однажды закончил бой и не победителем, но и не проигравшим — самый первый в поп-ММА против Павла Одиночки Носова.