Поляк все же дисквалифицирован на три матча за удаление в игре с «Осасуной».

8 января в чемпионате Испании состоится центральный матч 16-го тура, в котором «Атлетико» схлестнется с «Барселоной». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтерой. В прямом эфире посмотреть матч можно по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Атлетико» — «Барселона» 8 января 2022 года

«Барселона» — фаворит встречи, по данным букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.33, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья идет за 3.50 (26%), успех «Атлетико» — за чуть меньшие 3.20 (31%).

Верите, что мадридцы остановят одного из лидеров сезона? Вариант 1Х оценен в 1.65.

На то, что в матче будет забито три и более мяча, котировка — 1.94. ТМ 2.5 доступен за 1.92.

Считаете, что соперники обменяются голами? Условие «обе забьют» идет за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.02. При этом в трех последних очных матчах на «Ванда Метрополитано» отличалась только одна команда.

Встречи между этими клубами обычно получаются горячими и сопровождаются большим количеством желтых карточек, а прошлый матч каталонцы вовсе закончили в меньшинстве после удаления Дани Алвеса. На красную в предстоящей игре котировка — 3.80, на 11-метровый — 2.85.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

ничья 1:1 — за 6.40;

успех «Барсы» 1:0 — за 7.60;

2:1 — за 8.70.

«Атлетико» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 16-го тура ла лиги 8 января 2022 года

«Атлетико» против «Барселоны» — одно из самых горячих противостояний испанского футбола. Тем обиднее отсутствие в ближайшей встрече двух агрессоров каталонской команды: Роберт Левандовски пропустит игру из-за удаления во встрече с «Осасуной», а Жерар Пике завершил карьеру. Также не сыграет известный провокатор Жорди Альба — он получил красную в матче с «Эспаньолом».

Сине-гранатовые вернулись после перерыва на чемпионат мира слегка вялыми: свели вничью каталонское дерби (1:1) и лишь в дополнительное время в Кубке Испании дожали клуб третьего дивизиона «Интерсити» (4:3). Причем играла «Барса» вполне основным составом: с Бускетсом, Депаем, Дембеле и другими. Это был второй случай в сезоне, когда каталонцы пропустили больше двух мячей. В ла лиге у команды Хави самая сильная оборона — всего шесть пропущенных мячей в 15 матчах. На то, что «Атлетико» не забьет сопернику, котировка — 3.00.

Мадридцы выиграли четыре последних матча в Кубке и чемпионате Испании с общим счетом 9:1, но даже средних по уровню соперников у коллектива Симеоне не было. Впрочем, эти успехи наверняка позволили игрокам «Атлетико» почувствовать уверенность после серии неудач в начале октября — тогда «матрасники» проиграли три матча из пяти (в ла лиге и ЛЧ), а также сыграли вничью с «Эспаньолом» и «Байером».

Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Барселона»

Хотя «Атлетико» идет на неплохой победной серии, а каталонцы не выглядят сильно, как перед перерывом на ЧМ, все-таки игра должна пройти при преимуществе гостей. Несмотря на отсутствие Левандовски, у Хави очень мощная линия нападения и еще более стабильная оборона. В состав вернулся Араухо, все остальные футболисты также доступны, за исключением Альбы, но в первой части сезона его уверенно заменял Бальде. В битве команд с отличными линиями защиты «Барса» получит преимущество за счет более звездной атаки.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.66.