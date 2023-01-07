Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2023 года

Португалец забил в этом сезоне уже семь мячей.

8 января в центральном матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Ромой». Встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 22.40 мск. Главным арбитром назначен Давиде Масса.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Милан» — «Рома» 8 января 2022 года

«Милан» — серьезный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победа «россонери» оценена котировкой 1.90, вероятность исхода — приблизительно 53%. На успех «Ромы» можно поставить за 4.40 (20%), на ничью — за 3.70 (27%).

На то, что Жозе Моуринью найдет способ сдержать действующего чемпиона (Х2), коэффициент — 1.96.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

«Милан» забил дома в серии А уже 20 мячей в восьми матчах — 2.5 гола в среднем за игру. На ИТБ1 (1.5) котировка — 2.02, на ИТМ1 (1.5) — 1.79.

Обмен результативными атаками предложено взять за 2.00, обратный результат — за 1.82.

На победу хозяев в один мяч или ничью можно поставить за 1.79. Такое же условие в пользу гостей идет за 2.24.

Рассмотрите один из нескольких необычных вариантов:

гол в течение 10 секунд после углового — за 4.00;

главный судья лично посмотрит ВАР — за 2.70;

гол из-за пределов штрафной — тоже за 2.70.

«Милан» — «Рома»: прогноз и анализ матча 17-го тура серии А 8 января 2022 года

Когда в предыдущем туре «Интер» одолел «Наполи», больше всего этому факту обрадовались в «Милане». «Россонери» возглавляют погоню за командой Лучано Спаллетти — перед очередной порцией матчей они отстают на пять очков. При этом у коллектива Стефано Пиоли показатели немногим хуже, чем у неаполитанцев: они забили 31 мяч (против 37 у конкурента), а пропустили 16 (против 13).

В четырех матчах из последних пяти «Милан» отличался больше одного раза. В очных встречах с «Ромой» ситуация еще приятнее: в пяти предыдущих «россонери» забили не меньше двух голов. На то, что хозяева выиграют гонку до двух мячей, котировка — 2.27.

В последнем матче с «Салернитаной» (2:1) миланцы добыли победу благодаря голам Леау и Тонали. Португальский вингер — лидер атаки красно-черных, на его счету в этом сезоне уже семь голов и четыре ассиста. В гонке бомбардиров он занимает высокое четвертое место с отставанием всего в два точных удара от Виктора Осимхена.

Лучший голеадор «Ромы» — Пауло Дибала с пятью мячами. Это почти четверть от всех голов римлян, которые поразили ворота соперников 19 раз в 16 турах. Но спасет ли аргентинец команду в битве с «Миланом» — серьезный вопрос.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Рома»

«Милан» шикарно играет дома: выиграл семь матчей из восьми при одном поражении. Причем на «Джузеппе Меацца» «россонери» побили и «Интер» (3:2), и «Ювентус» (2:0), а уступили лишь «Наполи» (1:2).

Если взглянуть на последние встречи команд между собой, то выясняется — они играют очень результативно. В четырех из пяти пробили «верх», а однажды даже сыграли 3:3.

Рекомендуемая ставка: 1Х и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.