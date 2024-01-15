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Сегодня, 16:15

«Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» 18 января 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Винисиус Жуниор («Реал»).
Фото Global Look Press
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Соперники встретятся в Кубке Испании.

Уже в 1/8 финала Кубка Испании сойдутся одни из фаворитов — «Атлетико» и «Реал». Мадридское дерби пройдет 18 января на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23.30 по московскому времени. В России легально эту игру не покажут.

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 23:30. Estadio Civitas Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» 18 января 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ не выявили однозначного фаворита: чуть меньше коэффициент на победу «Реала» — его успех в основное время идет за 2.55, это примерно 38% вероятности. Выигрыш коллектива Диего Симеоне предложен за 2.70 (36%), ничья доступна за 3.45 (26%).

Сомневаетесь, что команды определят сильнейшего в основное время? Рынок на проход хозяев в следующий раунд идет за 1.95, на квалификацию гостей — за 1.85.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 7.00;

• 0:0 и победа «бланкос» 1:0 — за 9.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.00.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 1.65, вариант «обе забьют — нет» — за 2.25.

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«Атлетико» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 18 января 2024 года

Команды совсем недавно встречались в полуфинале Суперкубка Испании — 10 января в ярчайшем поединке подопечные Карло Анчелотти взяли верх в дополнительное время (5:3). «Сливочные» в итоге выиграли турнир, разделавшись в финале с «Барселоной» (4:1). Правда, из-за этого «Реал» получил меньше времени на отдых: финал Суперкубка был сыгран 14 января, «индейцы» же готовились к новой встрече с соседями из Мадрида с 10-го.

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«Реал» проводит мощный сезон: в 28 матчах во всех турнирах потерпел всего одно поражение — как раз от «Атлетико» (1:3) в чемпионате. К предстоящему поединку «сливочные» подошли после семи подряд побед. Также команда Анчелотти впечатляет результативностью — в среднем по сезону забивает 2,4 мяча за 90 минут. В отличной форме находятся Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор: первый оформил 17+6 во всех соревнованиях, второй вонзил хет-трик в ворота «Барсы» — самый быстрый в класико в XXI веке.

«Атлетико» выступает не так убедительно — в предыдущих шести матчах во всех турнирах добыл всего две победы и потерпел три поражения. Также команда Симеоне непривычно много пропускает: в последних шести поединках лишь раз отыграла на ноль, а меньше двух мячей получила только от «Севильи» (1:0) и «Луго» (3:1). За результативность в команде отвечают Антуан Гризманн и Альваро Мората — оба наколотили по 17 голов во всех соревнованиях.

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Прогноз и ставка на матч «Атлетико» — «Реал»

Подопечные Анчелотти находятся в прекрасной форме: идут на серии из шести побед, а всего из 28 матчей сезона не выиграли лишь в четырех. Преимущество в личных встречах тоже на стороне «бланкос» — шесть успехов в предыдущих шести поединках во всех турнирах при всего двух поражениях.

Да, у «Реала» будет меньше времени на подготовку к игре, но эмоционального и физического заряда игроков должно хватить для еще одного подвига.

Рекомендуемая ставка: проход «Реала» в следующий раунд за 1.85.

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