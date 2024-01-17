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Сегодня, 15:15

Лаутаро и «Интер» уже мечтают о финале Суперкубка Италии. На их пути — Иммобиле и набравший форму «Лацио»

Прогноз и ставка на полуфинал Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Чиро Иммобиле («Лацио»).
Фото Global Look Press
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У нерадзурри — лучшая атака и самая мощная оборона в Италии.

19 января лидер серии А «Интер» сыграет против «Лацио» в полуфинале Суперкубка Италии. Встреча состоится в Эр-Рияде на стадионе «Мрсул Парк» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko» по платной подписке. Начало трансляции в 21.55 мск.

Италия. Суперкубок. 1/2 финала
19 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Интер
Лацио

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио» 19 января 2024

«Интер» — явный фаворит игры. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что лидер чемпионата победит с вероятностью 60%, и дает на это событие коэффициент 1.62. В успех «Лацио» верят значительно меньше — 5.50 (17%). Даже ничья в основное время идет за меньшие 3.95 (23%).

Римляне не уступили в пяти из десяти прошлых поединков. Поставить на непоражение команды Маурицио Сарри за 90 минут можно за 2.30.

Выход миланцев в финал Суперкубка идет за 1.30, на «орлов» котировка 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92. Обмен голами предложен за 1.88, обратный рынок — за 1.92.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков ФОНБЕТ, — 1:0 в пользу «Интера» за 7.00.

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«Интер» — «Лацио»: прогноз и анализ матча Суперкубка Италии 19 января 2024

Нерадзурри единолично возглавляют таблицу серии А — у них всего одно поражение за 20 туров, а отрыв от преследующего «Ювентуса» — пять баллов. Команда Симоне Индзаги больше всех в чемпионате Италии забила (49) и меньше всех пропустила (10).

В Лиге чемпионов «Интер» сыграл менее уверенно — у итальянского клуба три победы и три ничьи, чего хватило для второго места в группе с «Сосьедадом», «Бенфикой» и «Ред Буллом». Из Кубка Италии миланцы вылетели, проиграв «Болонье» (1:2) в 1/8 финала.

Лучший бомбардир черно-синих — Лаутаро Мартинес, у которого 18+2 за 18 туров серии А. На втором месте — Хакан Чалханоглу с показателем 9+3. Правда, семь мячей штатный пенальтист «Интера» оформил с точки.

У команды Индзаги всего одна травма — недоступен ветеран Хуан Куадрадо из-за операции на ахилле. 35-летний колумбиец вернется только в апреле.

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У «Интера» семь Суперкубков Италии — последние победы были в 2021 и 2022 годах. В 10 недавних матчах против «Лацио» миланцы взяли верх пять раз, а уступили четырежды. При этом лишь один поединок между соперниками за пять лет завершился вничью. В последний раз команды сыграли в конце декабря 2023-го в чемпионате Италии — «Интер» оказался сильнее в гостях (2:0).

«Лацио» идет на пятой строчке серии А и борется за место в Лиге чемпионов — клуб отстает от замыкающей топ-4 «Фиорентины» на один балл. В первой пятерке коллектив Сарри забивает меньше всех (24) и чаще всех проигрывает (7).

В Лиге чемпионов римляне выступили успешно: заняли второе место в группе с «Атлетико», «Фейенордом» и «Селтиком». В Кубке Италии «Лацио» пока добрался до полуфинала, обыграв «Дженоа» (1:0) и «Рому» (1:0).

В команде Сарри нет ярко выраженного снайпера. Больше всего голов (4) на счету Чиро Иммобиле, но три из них форвард забил с пенальти. По три мяча в чемпионате Италии оформили Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто, Матиас Весино. Зато есть яркий ассистент — у Фелипе Андерсона шесть передач.

В январе Сарри потерял сразу двух игроков основы: из-за травм выпали Патрисио Габаррон и Валентин Кастельянос.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Лацио»

Миланцы оформили как минимум два гола в 11 из 14 предыдущих встреч в cерии А. Команда Индзаги победила «всухую» в 7 из 10 последних выездов в чемпионате. «Интер» отличился в первом тайме в шести предыдущих гостевых поединках в серии А подряд. Суперкубок — это не чемпионат Италии, но тренд очевиден: Мартинес и компания ничтожно мало пропускают, очень много забивают и не откладывают дело на второй тайм.

В то же время «Лацио» выдал победную серию из пяти матчей во всех турнирах, в которых получил всего два мяча. Но в пяти из шести последних разборках с «Интером» пробивался «верх» по метким выстрелам, а между соперниками не было ни одной ничьей. Превосходство «Интера» в таблице серии А, атакующей мощи и игре в защите, а также последние результаты очных противостояний говорят в пользу нерадзурри.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.62.

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