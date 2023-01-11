Чемпионка Australian Open 2023: Самсонова или Касаткина остановят Свентек на пути к четвертой победе на ТБШ?

У первой ракетки мира не так много конкурентов.

В австралийском Мельбурне с 16 по 29 января пройдет первый из четырех крупнейших теннисных турниров сезона — Australian Open. В нем примут участие 128 сильнейших спортсменок планеты, и в том числе россиянки — австралийский турнир, в отличие от Уимблдона, никаких санкций на теннисистов из РФ и Белоруссии не накладывал.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы Касаткиной, Самсоновой и других россиянок составить конкуренцию лучшей теннисистке планеты польке Иге Свентек.

Свентек — фаворит турнира?

Именно трехкратная победительница турниров «Большого шлема» и полуфиналистка прошлогоднего турнира считается главной претенденткой на победу. Ее успех эксперты оценили коэффициентом 2.80. Такая низкая котировка обусловлена практически отсутствием конкуренции для Иги на протяжении последних девяти месяцев. После того как карьеру завершила действующая чемпионка и экс-первая ракетка мира Эшли Барти, Свентек стала королевой WTA-тура.

В сезоне-2022 полька выиграла восемь турниров, в том числе два крупнейших — «Ролан Гаррос» и US Open. В какой-то момент победная серия Иги насчитывала рекордные 37 матчей, пока на Уимблдоне ее не прервала Ализе Корне. При этом Свентек не просто обыгрывала, а натурально громила соперниц — оформила 22 «баранки».

В начале нового сезона лучшая теннисистка планеты не так хороша, как прежде: проиграла на выставочном турнире Елене Рыбакиной (3:6, 1:6), а на United Cup в Австралии была переиграна Джессикой Пегулой (2:6, 2:6). И все же ее шансы на победу в Мельбурне сильно выше, чем у остальных.

Кто составит конкуренцию Свентек?

Вторым фаворитом названа Арина Соболенко (10.0). В прошлом сезоне лучшим результатом белоруски стал полуфинал US Open, а в Австралии она прошла лишь до четвертого круга — это по-прежнему ее лучший результат на мельбурнских кортах. Однако новый сезон Арина начала очень мощно и заслужила быть в топе фаворитов: на первой неделе выиграла соревнование в Аделаиде. К тому же именно Соболенко — одна из немногих, кто за последние пару месяцев обыграл Свентек — сделала она это на Итоговом турнире года WTA.

За 11.0 можно взять успех Онс Жабер. Теннисистка из Туниса занимает вторую строчку рейтинга WTA, а также играла в финале двух последних ТБШ — на Уимблдоне и на US Open. В первом случае 28-летняя спортсменка проиграла Рыбакиной, а во втором — Свентек. Также в прошлом сезоне она взяла два титула, среди которых крупное соревнование в Мадриде — недооценивать эту девушку точно не стоит.

За 12.0 идет открытие прошлого сезона Каролин Гарсия, которая сделала сумасшедший рывок из второй сотни рейтинга, сыграла в полуфинале US Open и стала чемпионкой Итогового турнира. Коэффициентом 13.0 оценен успех Джессики Пегулы — третьей ракетки планеты и последней победительницы Иги Свентек. В прошлом сезоне американка упустила несколько возможностей дойти до финала «Шлема» — выбыла в 1/4 в Австралии, Франции и США. Однако ее стабильность и последние результаты подсказывают, что на этот раз в Мельбурне она может пройти значительно дальше.

Есть ли у теннисисток из России шансы на трофей?

Аналитики считают, что дальше всех из соотечественниц должна зайти Людмила Самсонова (20.0). Это при условии, что она только третья ракетка России и проиграла два из трех матчей на старте сезона: сначала на двух тай-брейках вылетела от Соболенко, а через неделю также в двух сетах уступила американке Аманде Анисимовой.

Чуть меньше вероятность успеха у Вероники Кудерметовой (35.0). Хотя 25-летняя теннисистка в прошлом сезоне играла в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а этот начала достаточно мощно: в Аделаиде добралась до 1/4, попутно обыграв Андрееску и все ту же Анисимову, а спустя неделю повторила результат.

Аж в 45.0 оценен возможный триумф Дарьи Касаткиной. Лучшей теннисистке России и полуфиналистке «Ролан Гаррос» — 2022 тяжело дается турнир в Австралии — на АО она никогда не выигрывала больше двух матчей. Вот и этот год она начала неважно — проиграла 18-летней Линде Носковой в стартовом матче. Правда, спустя неделю одолела более именитую спортсменку из Чехии — Барбору Крейчикову. Может, этот успех станет для Касаткиной отправной точкой к выигрышу Australian Open.