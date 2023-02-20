Атакующие игроки неаполитанцев почти как Месси и Неймар.

Новая партия клубов стартует в 1/8 Лиги чемпионов. 21 февраля «Наполи» приедет в гости к «Айнтрахту». Матч пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте и начнется в 23.00 по московскому времени. В России встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Время начала трансляции — 22.45 мск. Бригаду арбитров возглавит португалец Артур Соареш Диаш.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Айнтрахт» — «Наполи» 21 февраля 2023 года

Букмекеры отдали предпочтение гостям: на победу «Наполи» можно поставить за 2.20, что составляет примерно 44% вероятности исхода. Выигрыш «Айнтрахта» оценен в 3.40 (29%). На ничью доступен коэффициент 3.60 (27%).

Ставка в 1000 рублей на мирный результат принесет 3600 рублей, из которых 2600 рублей — чистая прибыль.

Букмекеры ожидают результативный открытый футбол. Поставить на тотал больше 2.5 гола предложено за 1.77, на ТМ 2.5 — за 2.12.

«Наполи» забивает в среднем по 2.43 мяча за матч. На два и более гола от гостей из Неаполя можно поставить за 2.13.

Но «Айнтрахт» не слабый соперник. Команда Оливера Гласнера не проигрывает в десяти из 11 последних встреч. Победа хозяев или ничья (1Х) предложена за 1.72.

Обе команды много забивают. «Наполи» на втором месте по голам среди всех клубов топ-5 лиг Европы (56). Больше только у «Баварии» (61). При этом в бундеслиге «Айнтрахт» (42) — лучший по забитым мячам после мюнхенцев. Вероятность увидеть голы от обеих команд оценена в 1.67, обратный рынок доступен за 2.20.

Поставить на два или три гола в матче можно за 1.97.

Три наиболее вероятных счета намекают на «мирный» результат или победу гостей в один мяч:

ничья 1:1 идет за 6.80;

победа «Наполи» 1:0 доступна за 8.40;

выигрыш неаполитанцев 2:1 — тоже за 8.40.

«Айнтрахт» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 1/8 Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года

«Наполи» набрал великолепный ход в чемпионате Италии: 15 очков отрыва от «Интера» в серии А и 99.5% вероятности завоевания скудетто. На групповом этапе Лиги чемпионов команда Лучано Спаллетти тоже выступила уверенно: пять побед при одном поражении обеспечили первую строчку в квартете с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Рейнджерс».

Неаполитанцы идут на победной серии из пяти матчей: четыре выиграли всухую, а в пятом пропустили один мяч (всего — 12:1). Результативность команды обеспечивает сумасшедшая форма лидеров команды — Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена. Нигериец идет на втором месте в топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» (22), уступая лишь Эрлину Холанну (30). А Хвича замыкает пятерку лучших (21). Их дуэт настолько крут, что всего одно очко уступает связке Неймар — Месси.

При этом «Наполи» не замыкается на паре звезд: в еврокубках у команды забивают Джакомо Распадори и Джованни Симеоне (по четыре мяча) и Петр Зелиньски (три гола). Но Распадори не поможет в игре с «Айнтрахтом» — залечивает заднюю поверхность бедра и вернется в марте.

С «Айнтрахтом» неаполитанцы встречались дважды — тоже на стадии 1/8 Лиги чемпионов в сезоне-1994/95. Тогда «Франкфурт» прошел дальше, два раза победив с минимальным счетом. Сейчас котировка на проход немецкой команды в четвертьфинал составляет 3.40, итальянской — 1.34.

«Орлы» в этом сезоне идут на шестом месте в бундеслиге и рвутся в топ-3 чемпионата (два балла до третьей строчки). «Франкфурт» нередко уступал в первой половине сезона (семь поражений во всех турнирах), но после Нового года проиграл лишь дважды. А в последних пяти встречах «Айнтрахт» выиграл трижды, один раз уступил и сыграл вничью с «Баварией» (1:1).

В плей-офф Лиги чемпионов команда Оливера Гласнера вышла со второго места в группе, хотя дважды проиграла основным конкурентам — «Тоттенхэму» (2:3) и «Спортингу» (0:3).

Выход в 1/8 ЛЧ — заслуга Рандаля Коло-Муани: француз забил победные мячи в ключевых матчах против «Марселя» (2:1) и «Спортинга» (2:1) и вытащил команду в плей-офф. Он главная звезда «Айнтрахта» и лучший форвард бундеслиги: Коло-Муани набрал 9+10 в 19 матчах чемпионата. Он наверняка выйдет на поле, в отличие от Жуниора Дина Эбимбе — основной хавбек «Франкфурта» получил травму в январе и до сих пор не вернулся в игру.

Прогноз и ставка на матч «Айнтрахт» — «Наполи»

На первый взгляд итальянский клуб — фаворит матча, но немцам есть что предложить. «Наполи» проиграл «Интеру» (0:1) единственный сложный выезд в 2023-м, в то же время «Айнтрахт» очень хорош в родных стенах: в новом году выиграл все три встречи дома с общим счетом 8:0, а еще зацепил ничью с «Баварией» на выезде (1:1).

За немцев говорит и статус победителя прошлого розыгрыша Лиги Европы. Причем «орлы» на пути к трофею вышибли «Барселону» (3:2, 1:1). Серьезный опыт команды Гласнера в плей-офф слегка сглаживает разницу в классе с лидером серии А.

Обе команды много забивают (56-42 в пользу гостей). Но за «Наполи» может сыграть более высокое качество игры в обороне: итальянский клуб пропустил всего 15 мячей — в топ-5 меньше только у «Барселоны» (семь). В то же время «Айнтрахту» много забивают в Германии: 29 мячей — это шестой результат в бундеслиге. Так что логично ожидать победу гостей с голами от обеих команд.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 1.67.