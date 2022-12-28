Команды редко играют друг с другом результативно.

29 декабря возобновляется чемпионат Испании по футболу. В одном из матчей 15-го тура встретятся борющиеся за еврокубки «Бетис» и «Атлетик». Команды сыграют на стадионе «Бенито Вильямарин», начало — в 21.15 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Бетис» — «Атлетик» 29 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд примерно равные шансы на успех. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.80, вероятность — примерно 34%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.65 (36%), ничья доступна за 3.30 (30%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают близкий уровень соперников:

ничья 1:1 идет за 6.10 ;

победа «Атлетика» 1:0 — за 7.50 ;

успех «Бетиса» с таким же счетом — за 7.80 .

Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.80. Последние встречи команд не всегда выходили яркими: в трех из последних шести матчей команды не забили на двоих больше одного мяча.

При этом в предыдущие годы противостояние команд проходит с преимуществом басков: «Атлетик» выиграл у «Бетиса» шесть из 10 матчей и уступил лишь дважды. Поставить на то, что зелено-белые не проиграют в предстоящей встрече, можно с коэффициентом 1.52.

«Бетис» — «Атлетик»: прогноз и анализ матча ла лиги 29 декабря 2022 года

Команды неплохо выступают в этом сезоне: «Бетис» после 14 туров занимает шестое место, «Атлетик» — четвертое. При этом команды набрали одинаковое количество очков (по 24), а от идущего третьим «Реала Сосьедад» отстают всего на два балла.

Баски показывают высокую результативность: за 14 матчей чемпионата оформили 24 гола — это третий результат в ла лиге после «Барселоны» и «Реала» (у них по 33 мяча). Отличный футбол демонстрируют братья Нико и Иньяки Уильямс, которые выступали на ЧМ-2022 за разные сборные: младший Нико играл за Испанию, старший — за Гану. В ла лиге нападающие наклепали по шесть результативных действий — лучший показатель в «Атлетике».

Также ярко выступает Горка Гурусета — нападающий наколотил пять мячей в чемпионате. «Львы» отличались практически в каждом туре: не забили лишь в четырех из 14 матчей. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча можно оформить за 2.50, ИТМ2 (1.5) — за 1.54.

«Бетис» набрал такое же количество очков, но в атаке команда Мануэля Пеллегрини действует менее ярко: лишь 17 голов за 14 туров. Больше одного гола зелено-белые вонзили лишь в пяти играх чемпионата Испании. При этом в «Бетисе» выступает третий бомбардир ла лиги Борха Иглесиас — габаритный форвард забил восемь мячей. Кроме него ни один игрок команды не отличился в чемпионате больше двух раз.

За «Бетис» выступают и другие звездные игроки группы атаки: Набиль Фекир и Серхио Каналес. Но в чемпионате они не показывают высокий уровень: француз набрал 1+1 по системе гол+пас, испанец отметился лишь одним голом.

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Атлетик» 29 декабря 2022 года

Зелено-белые мало забивают, но надежно действуют в обороне: за 14 игр чемпионата пропустили 12 мячей — это третий показатель в лиге. Больше пустил даже мадридский «Реал» (14). «Бетис» в этом сезоне провел восемь матчей во всех турнирах, в которых на двоих с соперником забили меньше трех мячей, у «Атлетика» семь таких игр. К тому же команды исторически не очень результативно играют друг с другом: в семи из последних 12 встреч забивали меньше трех мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.80.