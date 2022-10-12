Игра в обороне — не самая сильная сторона лондонцев.

13 октября «Арсенал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с норвежским «Буде-Глимт». Команды встретятся на стадионе «Аспмюра», матч начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Буде-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.46, вероятность — около 67%. Неделю назад «канониры» разгромили соперника (3:0). Успех «Буде-Глимт» можно взять за 7.00 (13%), ничья доступна с котировкой 4.80 (19%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода матча намекают на огромное преимущество гостей:

• победа «Арсенала» 2:0 идет за 7.60;

• 2:1 — за 7.90;

• успех 1:0 — за 8.30.

Неделю назад «Арсенал» разгромил «Буде-Глимт» (3:0): лондонцы уже на протяжении четырех официальных матчей подряд забивают по три гола. Ждете еще одну результативную игру? Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.47.

Команда Никиты Хайкина тоже выступает результативно: последний раз не забивала в чемпионате еще в апреле, а в Лиге Европы до матча с «Арсеналом» вскрывала ПСВ и «Цюрих». Считаете, что в предстоящей встрече отличатся оба коллектива? Этот рынок идет за 1.73, «обе забьют — нет» — за 2.10.

«Арсенал» — «Буде-Глимт»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 13 октября 2022 года

«Арсенал» проводит отличный сезон: команда лидирует в АПЛ и группе Лиги Европы. Из 11 матчей во всех турнирах «канониры» не выиграли только в одном — уступили «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:3). Во всех остальных встречах лондонцы забирали по три очка, причем даже у сильных соперников: в АПЛ обыграли «Ливерпуль» (3:2) и «Тоттенхэм» (3:1).

Команда Артеты мощно атакует: в чемпионате Англии наколотила уже 23 мяча за девять туров, в Лиге Европы — пять за два матча (игру с ПСВ переносили из-за смерти королевы Великобритании). В среднем за игру «Арсенал» забивает по 2.5 гола. А в шести из 11 игр во всех турнирах лондонцы оформили минимум три забитых мяча, такую результативность они показывали и в четырех последних играх.

Ждете много голов от гостей? Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 мяча можно взят за 1.47, ИТМ2 (1.5) — за 2.70.

«Буде-Глимт» в двух последних турах чемпионата Норвегии забил по четыре мяча. Команда тоже немало забивает, но ненадежно действует в обороне. Последний сухой матч команда Хайкина провела 27 августа. В Лиге Европы же «Буде» пропускал в каждой игре: ПСВ и «Цюрих» оформили по одному голу, «Арсенал» — три.

Правда, и у «Арсенала» есть проблемы с игрой на ноль: из 11 матчей во всех турнирах только четыре закончились для «канониров» без пропущенных мячей. При этом в Лиге Европы лондонцы пока пропустили лишь один мяч за два тура, хотя по статистике ожидаемых пропущенных голов (xGA) набрали 1.9 балла — то есть практически два мяча.

Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года

«Канониры» проводят мощный сезон, но в Лиге Европы сильно ротируют состав. В первом матче лондонцы действительно владели огромным преимуществом, но и «Буде» создал несколько хороших моментов и по итогу заработал 0.8 баллов xG. Обе команды редко играют на ноль и имеют хороших исполнителей в атаке. Неделю назад соперники на двоих нанесли 26 ударов, причем норвежцы не сильно отстали по попаданиям в створ (шесть против четырех).

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.