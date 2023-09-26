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Сегодня, 13:25

«Мы не можем изменить реальность». Почеттино нашел оправдание, но вылет из Кубка лиги положит конец его работе в «Челси»

Прогноз и ставка на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Брайтон» 27 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press
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Долой унижения!

27 сентября в Англии состоятся матчи 1/16 финала Кубка лиги. В одном из них многострадальный «Челси» сразится с «Брайтоном». Игра пройдет на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Брамэлл.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
27 сент, 21:45. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Брайтон

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Брайтон» 27 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают «Челси» фаворитом встречи. На победу синих можно поставить с коэффициентом 2.36, что примерно 42% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.70 (23%), успех «Брайтона» — за 2.85 (35%).

Вариант «Брайтон» не проиграет» доступен за 1.61. В пяти последних матчах «чайки» лондонцам не уступили.

 
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Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.62, ТМ 2.5 — в 2.26.

В случае обмена голами сыграет котировка 1.54, при противоположном результате — 2.43. Соперники забили друг другу в четырех предыдущих официальных встречах.

Победа хозяев в одном из таймов идет за 1.64, гостей — за 1.84.

Выход «Челси» в следующий раунд турнира можно взять за 1.76, «Брайтона» — за 1.95.

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«Челси» — «Брайтон»: прогноз и анализ матча 1/16 финала Кубка английской лиги 27 сентября 2023 года

Лондонский «Челси» — главное разочарование старта сезона в европейском футболе. Минувшим летом владелец клуба Тодд Боэли вложил в «игрушку» еще 510 млн евро, пробив планку в миллиард евро трат на трансферы с момента своего прихода. Американец наверняка рассчитывал, что такой подход позволит команде моментально включиться в борьбу за победу в АПЛ, но ошибся. После шести туров синие набрали всего пять очков и идут в таблице лишь 14-ми. Отставание от лидирующего «Сити» уже достигло 13 баллов — если быть честными, лондонцы потеряли шансы на чемпионство.

 
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При таких обстоятельствах неплохим исходом для «Челси» стало бы попадание в Лигу чемпионов (нужно отбивать покупки) и победа в кубковых турнирах. Однако последние результаты говорят о том, что добиться даже таких целей будет непросто. Тем более в 1/16 финала Кубка лиги синим достался крепкий и окрыленный успехами «Брайтон».

Из семи матчей на старте сезона лондонцы выиграли всего два: с трудом дожали «Уимблдон» (2:1) в предыдущем раунде Кубка лиги и забили три мяча главному аутсайдеру АПЛ — «Лутону» (3:0). Но это произошло еще в августе. В сентябре Мудрик и компания сгорели «Ноттингему» (0:1) с «Астон Виллой» (0:1), а также поделили очки с «Борнмутом» (0:0). Три матча — ноль забитых. Если «Челси» не отличится в игре с «Брайтоном», то его болельщики не смогут выбрать лучший гол месяца. Кошмар!

 
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«Мы не можем изменить реальность. Слишком много игроков недоступно. Мы будем сильны, когда у нас будет полная команда. Что мы можем сделать? У нас 12 травмированных игроков. Буду ли я плакать или жаловаться? Нет. Мне нужно принять этот вызов и продолжать быть позитивным», — заявил после поражения в последнем матче Почеттино. А тем временем тучи над его головой становятся все гуще — в Англии уже поползли слухи о возможной отставке аргентинца.

Перед игрой с «Брайтоном» у «Челси» недоступны пять футболистов (Беттинелли, Джеймс, Лавиа, Нкунку и Фофана), а участие еще трех (Мадуэке, Чалоба, Чуквуэмека) — под вопросом. Однако в команде, где каждую позицию могут закрыть по несколько человек, оправдание травмами выглядит слабым. В случае нового поражения Почеттино придется придумать что-то еще.

Неудача возможна, потому что «Брайтон» очень хорош. «Чайки» идут третьими в АПЛ — следом за «Сити» и «Ливерпулем». Они победили в пяти из шести матчей, в том числе побили «Ньюкасл» и «МЮ» (обоих 3:1). Здорово показывают себя нападающий Эван Фергюсон и полузащитник Каору Митома. На счету первого четыре гола, у второго — 3+3. На двоих эти парни забили столько же, сколько «Челси» в семи играх.

 
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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Брайтон»

В данную минуту «Челси» не готов бороться с «Брайтоном». Синие приобрели игроков, которых хватит на пару команд, но они не дают результат. Кажется, Почеттино, хоть и жалуется на множество травмированных, банально потерялся в изобилии вариантов. Выстроить игру с нуля для него оказывается проблематичнее, чем заставить Месси, Неймара и Мбаппе отрабатывать в обороне.

В отличие от визави, Роберто де Дзерби работает на твердую пять. Потеряв Кайседо, Макалистера и Роберта Санчеса, а еще ранее — Троссарда, он продолжает совершенствовать «Брайтон». Учитывая, какие результаты показывает команда и как ярко смотрелась в играх с «МЮ» и «Ньюкаслом», победа над «Челси» не станет сенсацией.

Рекомендуемая ставка: проход «Брайтона» в следующий раунд за 1.95.

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