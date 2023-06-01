Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года

Дончане не обыграли столичный клуб в гостях в девяти из 12 поединков.

3 июня в заключительном, 30-м туре чемпионата России ЦСКА примет «Ростов». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.30 мск. Главным судьей назначен Павел Кукуян.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 июня 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом ЦСКА. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.47, вероятность такого исхода — примерно 67%. Ничья доступна за 4.88 (19%), успех «Ростова» — за 6.58 (14%).

Последний поединок между командами в первом круге завершился «миром» (0:0). Котировка на то, что парни Валерия Карпина не уступят и в этот раз, — 2.77.

Пять из семи предыдущих очных встреч пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33.

Обмен результативными ударами можно взять за 1.81, противоположный рынок — за 1.99.

Считаете, что счет в матче откроют хозяева? Такое условие идет за 1.42. Успех гостей предложен за 3.25, отсутствие точных попаданий — за 11.5.

Самый вероятный итог — 2:0 в пользу ЦСКА. На него можно сыграть за 6.91.

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ЦСКА — «Ростов»: прогноз и анализ матча 30-го тура РПЛ 3 июня 2023 года

Парни Владимира Федотова в прошлом туре скатали нулевую ничью с «Краснодаром». «Армейцы» потеряли очки уже дважды подряд — впервые после зимней паузы. Но ЦСКА удержал вторую позицию в РПЛ: отрыв от «Спартака» — одно очко.

При родных фанатах в этом сезоне ЦСКА играет прилично. Столичный клуб не уступил в шести схватках на «ВЭБ Арене». На этом отрезке у коллектива Федотова четыре «сухаря» дома. Все благодаря крепкой обороне: в этом сезоне меньше армейцев (26) пропустил только «Зенит» (20).

Лучший бомбардир красно-синих Федор Чалов тоже в прекрасной форме. Он оформил четыре мяча в пяти прошлых матчах и отдал две голевые передачи.

В первом круге команды сыграли по нулям. Но в целом история последних столкновений — на стороне москвичей. Они были сильнее четыре раза кряду с общим счетом 12:2.

В предыдущих трех турах атака «Ростова» молчала, зато в воскресенье разрядила трешку в «Ахмат». Южане прервали безвыигрышную серию из четырех встреч, из которых три — поражения. Парни Валерия Карпина идут на четвертом месте, хотя от «Спартака» их отделяет всего один балл, а от ЦСКА — два. Триумф в Москве может принести им серебро чемпионата России.

Правда, дончане не побеждали в трех недавних визитах к соперникам, уступив в двух из них. С обороной на выездах тоже в проблемы: в пяти подряд пропущены голы. Зато в атаке «Ростов» опасен даже вдали от дома: из 14 гостевых поединков они забили в 12.

Впрочем, лучший снайпер команды Николай Комличенко (10) молчит с конца апреля. В трех последних матчах у него один ассист.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

Армейцы впервые за пять лет могут взять серебро в РПЛ и располагают колодой козырей. Во-первых, парни Федотова в отличной форме и победили в восьми из 11 прошлых поединков. Во-вторых, дома они обыграли «Ростов» в девяти из 12 схваток. При этом при родных фанатах ЦСКА не проигрывает в шести встречах подряд, из которых в четырех даже не пропустил.

У «Ростова», наоборот, проблемы с обороной на выезде: ему забили в пяти визитах к соперникам кряду. Почти идеальная армейская оборона не позволит Комличенко и остальным разгуляться. Но если «Спартак» потеряет очки, то ЦСКА устроит даже ничья.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 1.73.

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