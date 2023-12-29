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Сегодня, 15:15

ЦСКА принимает «Северсталь» после пяти поражений подряд. Вторая по результативности команда КХЛ воспользуется проблемами армейцев

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 30 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
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Больше череповчан в этом сезоне забивает только «Спартак».

30 декабря в регулярном чемпионате КХЛ сойдутся соседи по таблице Западной конференции — ЦСКА и «Северсталь». Игра на «ЦСКА Арене» начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL, а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Северсталь» 30 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.83, вероятность — примерно 52%. Выигрыш череповчан представлен котировкой 3.55 (26%), «мирный» исход доступен за 4.24 (22%).

Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.51, этот рынок на гостей можно взять за 2.54.

Также вы можете взять один из многочисленных вариантов ставок на результат с форой:

• Ф1(-1) — за 2.10, Ф2(+1) — за 1.68;

• Ф1(-1.5) — за 2.41, Ф2(+1.5) — за 1.51.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.59, ТМ 4.5 — за 2.20.

Вероятность дополнительного времени эксперты оценили в 4.24, рынок «овертайма не будет» идет за 1.21.

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ЦСКА — «Северсталь»: прогноз и анализ матча КХЛ 30 декабря 2023 года

Команды уже серьезно отстали от лидирующей группы «Запада»: ЦСКА расположился на шестой строчке, «Северсталь» — на седьмой. Отставание от идущего пятым «Торпедо» составляет девять и 10 очков соответственно. Чтобы подняться по турнирной таблице, обоим коллективам придется серьезно постараться в оставшейся части регулярного сезона.

Армейцы подошли к матчу не в лучшем состоянии: потерпели пять поражений подряд, пропустив в этих играх аж 18 шайб. При этом красно-синие сохраняют статус одной из лучших команд по действиям в обороне: в среднем за матч они пропускают 2,3 гола — меньше залетает в ворота только пяти клубов. Также москвичи девятые по заброшенным шайбам (2,8 в среднем за три периода), но в предыдущих пяти поединках лишь раз оформили больше двух результативных бросков.

В команде Сергея Федорова играет один из лучших голеадоров-защитников КХЛ. Никита Нестеров забросил уже восемь шайб — среди коллег по амплуа больше отличился только Александр Никишин (11) из СКА. А в составе московских армейцев результативнее выступают всего пять игроков.

«Северсталь» в последнее время проигрывает реже: в предыдущих восьми встречах чередовала победы с поражениями и даже обыграла мощный «Локомотив» (1:0). Подопечные Андрея Козырева показывают отличную результативность: забрасывают в среднем 3,09 раза за игру — больше забивать удается только «Спартаку». За череповчан выступает третий снайпер регулярки Кирилл Пилипенко — он настрелял уже 22 гола.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Северсталь»

Гости демонстрируют мощную игру в атаке: больше них (3,09) в среднем за игру отличается только «Спартак», а в прошлых трех поединках череповчане забрасывали ровно по три шайбы. Вдобавок за «Северсталь» выступает третий снайпер лиги. ЦСКА же, несмотря на общую неплохую игру в обороне, в последнее время с трудом сдерживает соперников. За пять предыдущих матчей пропустили 18 шайб — это 3,6 гола в среднем за три периода. Ни разу на этом промежутке армейцы не допускали меньше двух результативных бросков у соперника.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.80.

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