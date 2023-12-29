«Локомотив» подавляет соперников блестящей игрой в обороне. Даже Гусеву и Уилу не взломать ярославскую стену

В ворота железнодорожников влетает меньше двух шайб за матч.

«Локомотив» и московское «Динамо» завершат 2023 год очным матчем на «Арене-2000» в Ярославле. Противостояние одних из лучших команд текущего регулярного сезона КХЛ состоится 30 декабря и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 30 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET не выявили однозначного фаворита встречи. Чуть лучше шансы на успех у железнодорожников — их победа в основное время доступна с коэффициентом 2.34, это примерно 40% вероятности. Триумф москвичей можно взять за 2.65 (35%), ничья идет за 3.83 (25%).

Успех ярославцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.81, этот рынок на бело-голубых оценен в 1.99.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.77, Ф2(0) — за 1.98;

• Ф1(-1) — за 2.91, Ф2(+1) — за 1.37.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.88, ТМ 4.5 — за 1.86.

Вероятность овертайма оценена в 3.83, обратный рынок предложен за 1.25.

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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз и анализ матча КХЛ 30 декабря 2023 года

Команды показывают отличные результаты и являются одними из сильнейших в текущем сезоне КХЛ: в общей турнирной таблице их опережает только «Спартак». При этом москвичи перед встречей с «Локо» потерпели два поражения подряд — не справились со СКА (2:3) и «Ладой» (0:4). Вдобавок у «Динамо» лишь одна победа в основное время в восьми последних играх и целых четыре проигрыша за это время.

Бело-голубые остаются одной из самых результативных команд КХЛ: в среднем за игру москвичи забрасывают 3,02 шайбы — чаще это делают только четыре коллектива. Правда, в последних двух поединках подопечные Алексея Кудашова выжали лишь два точных броска. А в топ-5 бомбардиров КХЛ располагаются сразу два игрока «Динамо» — Никита Гусев (15+37) и Джордан Уил (14+36).

«Локомотив» показывает более стабильные результаты: оформил четыре победы подряд, а в предыдущих 12 поединках потерпел всего два поражения (одно по буллитам). В отличие от «Динамо», ярославцы сильнее полагаются на надежную игру в обороне: они пропускают меньше всех в регулярном чемпионате — всего 1,91 шайбы в среднем за игру. Ни одна другая команда не пропускает реже двух раз за матч.

Соперники встречались в этом сезоне уже дважды и обменялись выездными разгромными победами: 5:2 в пользу «Локомотива» и 3:0 — в пользу «Динамо». Правда, с последнего очного матча команд прошло почти два месяца.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо»

Это противостояние достаточно непредсказуемое: в последних 10 встречах каждая из сторон праздновала по пять побед. Равновесие результатов сохраняется и в этом сезоне, в котором оппоненты обменялись выигрышами. Чаще всего матчи соперников получаются не слишком яркими: ТБ 4.5 они преодолели лишь дважды в предыдущих семи поединках.

Рекомендуемая ставка: ТМ 4.5 за 1.86.

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