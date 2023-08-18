ЦСКА за 13 лет лишь раз обыграл «Динамо» в гостях. Отъезд Захаряна поможет подправить статистику

А еще тот факт, что армейцы очень хороши в атаке.

19 августа в Москве на «ВТБ Арене» состоится дерби — «Динамо» сойдется с ЦСКА. Игра пятого тура РПЛ стартует в 15.00 по столичному времени, в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 14.55 мск. Рассудит команды арбитр Павел Кукуян.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 19 августа 2023 года

ЦСКА идет небольшим фаворитом встречи. В букмекерской компании ФОНБЕТ на успех армейцев можно поставить с коэффициентом 2.50, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (23%), триумф «Динамо» — за 2.70 (37%).

На то, что хозяева не уступят, котировка — 1.53. В прошлом сезоне бело-голубые набрали четыре очка в противостоянии с командой Федотова.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.13.

На то, что соперники отпразднуют хотя бы по голу, коэффициент — 1.58. Если считаете, что этого не произойдет, оформите «обе забьют — нет» за 2.40.

ЦСКА забил по два и более мяча в трех последних играх РПЛ: ИТБ2 (1.5) можно взять за 2.07, такое же условие у «Динамо» выставлено за 2.25.

Эксперты предполагают, что команды разойдутся миром, так как наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.50.

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«Динамо» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 5-го тура РПЛ 19 августа 2023 года

Московское «Динамо» неудачно начало сезон, но потихоньку выплывает из легкого кризиса. В трех стартовых матчах москвичи проиграли «Краснодару» (1:3) и сыграли вничью с «Крыльями» в РПЛ, а также уступили по пенальти «Нижнему» в Кубке (1:1, 3:4), однако сейчас вышли на серию из трех побед. Причем соперники в этих играх были солидные — «Зенит» (3:2), «Краснодар» (4:3) и «Балтика» (2:0).

И хотя результаты пошли в гору, стабильности команде Марцела Лички все еще не хватает. С «Крыльями» они упустили счет 3:1, «Зениту» с «Краснодаром» победные мячи забили в добавленное время. Но фанатов определенно должно радовать упорство футболистов и вера в победу до последних минут — дважды это было вознаграждено.

Что еще можно отнести к плюсам, так это высокую результативность — в шести играх бело-голубыми забито 14 мячей (в среднем — 2.33 за 90 минут). Минусы также очевидны — 12 пропущенных (два за матч) и отсутствие Захаряна. «Динамо» проведет второй подряд матч без одного из своих лидеров, который завершает переход в «Реал Сосьедад». Команде еще предстоит приспособиться к игре без быстроногого полузащитника на постоянной основе.

Против ЦСКА динамовцам нужно в первую очередь строго сыграть в обороне, потому что соперник агрессивен в атаке и не прощает ошибок. Ну, может, изредка. И то быстро исправляется. Например, Заболотный не забил в пустые ворота в игре с «Факелом» в Кубке, и армейцы проиграли (0:2). Но Антон пообещал загладить вину и сделал это уже против «Сочи» — принес команде три очка на 89-й минуте (3:1).

Благодаря тому успеху ЦСКА по итогам четвертого тура вошел в топ-3 РПЛ. Причем красно-синие вместе со «Спартаком» и «Крыльями» возглавляют таблицу по забитым мячам (11). А Федор Чалов лидирует в гонке бомбардиров с четырьмя голами. Среди динамовцев его могут достать по итогам предстоящего матча Константин Тюкавин и Федор Смолов — у них три и два гола соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

У ЦСКА есть некий комплекс выступлений на поле «Динамо» — с 2010 года армейцы победили соперника в гостях всего один раз в 13 играх. Только в четырех случаях красно-синим удалось забить в ворота соперника более одного мяча. Однако ближайшая встреча может стать переломной в противостоянии команд.

Команда Федотова действительно классно действует у чужих ворот: в отличной форме находится Чалов, по два гола уже забили Заболотный и Мухин, талантливая местная молодежь тоже не теряется. А вот у «Динамо» в обороне бывает суетливо — этим воспользовались все, за исключением «Балтики».

Если бы не Антон Шунин, который совершает в среднем 3.8 сейва за игру, бело-голубые пропустили бы еще больше, чем уже имеют. Но остановить армейцев в одиночку у вратаря вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: ЦСКА забьет больше 1.5 гола за 2.07.

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