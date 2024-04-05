У красно-белых всего одна победа в пяти матчах после зимней паузы.

7 апреля в 23-м туре РПЛ сыграют «Динамо» и «Спартак». Дерби пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 19.25 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2.33, вероятность такого исхода — примерно 42%. Ничья доступна за 3.60 (26%), триумф гостей — за 3.00 (31%).

Красно-белые не уступили динамовцам в 10 из 12 недавних встреч в РПЛ. Непоражение команды Гильермо Абаскаля предложили за 1.64.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.15. Обмен результативными ударами идет за 1.53, обратный рынок получил котировку 2.45.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 6.00.

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«Динамо» — «Спартак»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 7 апреля 2024 года

Бело-голубые вернулись после зимней паузы относительно удачно. К положительным моментам можно отнести две победы в РПЛ — над «Локо» (2:1) и «Ахматом» (2:0). Другой успех настиг в четвертьфинале Пути регионов Кубка России — выбили «СКА Хабаровск» (2:1). К минусам можно отнести вылет в тот самый Путь регионов из Пути РПЛ: проиграли «Зениту» (0:2). А в чемпионате России внезапно провалились в игре с «Ростовом» на своем поле (1:4).

Впрочем, конкуренты динамовцев в борьбе за титул тоже потеряли очки, и разрыв не стал существенным. Сейчас парни Марцела Лички отстают от лидирующего «Зенита» на три балла, а «Краснодара» — на два. Соперники москвичей лучше и по дополнительным показателям. «Динамо» идет на четвертом месте по забитым мячам (34) и лишь на восьмом по пропущенным (27).

Лучший бомбардир и ассистент команды Лички — Константин Тюкавин (10+8 во всех турнирах). Но в атаке бело-голубых опасны все: у Бителло — 7+2, Федор Смолов оформил 5+4, еще трое футболистов отличились по четыре раза, а двое — по три. Серьезная травма только у одного игрока — Станислав Бессмертный сломал ключицу еще в феврале, но представителем основного состава его не назвать.

Динамовцы не уступили в половине из 10 последних встреч со «Спартаком»: выиграли трижды, а еще два матча завершились «миром». В этом сезоне команды сталкивались дважды: в первом круге РПЛ красно-белые были сильнее (1:0), но на групповом этапе Кубка России бело-голубые разгромили парней Абаскаля (3:0).

Красно-белые — на шестой строчке РПЛ, от лидирующего «Зенита» отстают на девять очков, а от закрывающего тройку «Динамо» — на шесть баллов. В первой восьмерке реже «Спартака» (27) забивал только «Рубин» (20). Защита тоже не слишком надежна (26 пропущенных). Если брать первую половину таблицы, то хуже показатели только у «Крыльев» (32), «Локо» (28) и «Динамо» с ЦСКА (по 27).

В Кубке России Абаскалю тоже похвастаться нечем: в 1/4 финала Пути РПЛ остановили «Оренбург» (3:1), но в первом полуфинале проиграли дома «Зениту» (1:2). В целом после зимней паузы у «Спартака» всего одна победа в пяти матчах.

Травм и дисквалификаций у москвичей нет. Лучший снайпер команды Квинси Промес (8+8 во всех турнирах) занят прической в салоне закрытого типа в ОАЭ и, вероятно, отправится на длительные процедуры на родину. Второй лучший форвард — Александр Соболев (7+7). Пять мячей у Тео Бонгонды, четыре — у Антона Зиньковского, а еще четверо футболистов забили по три раза. То есть даже без голландского предпринимателя есть кому острить в атаке, но красно-белые все равно не набирают очки.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Спартак»

Команда Абаскаля после зимней паузы выглядит крайне слабо. Всего одна победа за пять встреч, поражение от «Зенита», беспомощность с «Уралом» (0:0) и «Факелом» (0:2). Без Промеса «Спартак» разучился забивать: отправил три мяча в ворота «Оренбурга», а в остальных четырех поединках отличился всего однажды.

В то же время «Динамо» борется за титул, хоть и отстает от лидера. Да, клуб неожиданно влетел «Ростову» дома с крупным счетом (1:4), а «Зениту» — в Кубке (0:2). Но в трех других играх бело-голубые оформили по два гола и уверенно победили. Лидеры атаки в порядке и стабильно попадают в ворота. А в прошлом очном матче парни Лички разгромили красно-белых (3:0) и показали, что этот «Спартак» для них не проблема. В ближайшем дерби они приблизят отставку Абаскаля.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» за 2.33.

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