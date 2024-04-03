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Прогнозы на спорт

3 апреля, 20:25

«Вашингтон» и «Питтсбург» сойдутся в битве за плей-офф. Многое зависит от Овечкина и Малкина

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» 5 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Фото Getty Images
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Россияне — лидеры своих команд.

5 апреля в регулярном чемпионате НХЛ сойдутся команды из Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 2.00 по московскому времени. В России легально североамериканскую лигу не показывают.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» 5 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.31, что составляет приблизительно 42% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%), ничья идет за 4.30 (21%).

Успех «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.82, этот рынок на «Питтсбург» дали за 2.00.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.80, Ф2(0) — за 2.02;

• Ф1(-1.5) — за 2.84, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.74, ТМ 5.5 — за 2.09.

Вероятность овертайма оценили в 4.10, обратный вариант доступен за 1.24.

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Александр Овечкин. Неожиданный провал «Вашингтона»: уступили аутсайдеру и осложнили борьбу за плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз и анализ матча НХЛ 5 апреля 2024 года

Хозяева подошли к матчу с тремя подряд поражениями, два из которых были разгромными — 1:5 от «Торонто» и 2:6 от «Баффало». До этого команда Александра Овечкина, наоборот, набрала форму и значительно улучшила турнирное положение: сейчас «Кэпс» идут восьмыми на «Востоке», а от седьмой строчки отстали всего на одно очко и имеют две игры в запасе относительно расположившейся там «Филадельфии».

Факт в том, что «Вашингтон» с трудом забивает: в среднем за игру всего 2,69 шайбы — меньше во всей НХЛ выжимают только четыре клуба. Команда серьезно зависит от лидеров — Дилана Строума и Александра Овечкина. Канадец набрал уже 62 голевых действия (26+36), россиянин — 59 (26+33). Всплеск результатов «Кэпиталз» совпал с высокой эффективностью нападающих, в последних же трех проигранных встречах они на двоих сообразили всего три ассиста — «Кэпс» за это время оформили пять голов.

«Питтсбург» находится в таблице ниже «Вашингтона» (11-й). При этом «Пенс» не проигрывали в основное время в шести последних матчах (четыре победы), а перед предстоящей встречей оформили два разгрома — 5:2 над «Нью-Йорк Рейнджерс» и 6:3 над «Нью-Джерси». Но для попадания в топ-8 «Востока» команде придется очень постараться — до финиша регулярного чемпионата ей осталось провести всего семь игр.

Один из лидеров «Пингвинз» — другой россиянин Евгений Малкин. У него 59 голевых действий (23+36) в этом сезоне, больше в клубе набрал только Сидни Кросби — 84 (39+45). Канадец даже входит в топ-15 самых результативных игроков текущего розыгрыша регулярного чемпионата. Правда, «Питтсбург» тоже не много забивает — в среднем за игру только 2,99 шайбы.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз»

Несмотря на то что команды показывают невысокую результативность в этом сезоне, их очные матчи нередко получаются яркими. В семи из 10 предыдущих игр они забрасывали на двоих минимум шесть шайб, в том числе в двух из трех встреч этого сезона. К тому же последние поединки соперников в регулярке тоже радовали большим количеством голов: ТБ 5.5 был пробит в восьми из 10 последних противостояний «Питтсбурга», у «Вашингтона» — в шести из восьми.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.

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