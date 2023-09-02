Лаутаро и Мхитарян нарвут букет из «фиалок» и не испугаются Кокорина

Прогнозы на спорт
Сегодня, 15:15
3 сентября в третьем туре чемпионата Италии «Интер» примет «Фиорентину». Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 19.25 мск. Поединок обслужит арбитр Маттео Маркетти.
Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех коллектива Симоне Индзаги предложен коэффициент 1.67, что соответствует 58% вероятности результата. На раздел очков можно поставить за 4.09 (23%), триумф гостей идет за 5.18 (19%).
«Фиалки» обыграли «Интер» в Милане в предыдущей встрече чемпионата Италии (1:0). На победу или ничью флорентийцев доступна котировка 2.27.
Шесть из 10 прошлых очных поединков команд пробили верх по голам. Тотал больше 2.5 мяча на этот раз предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.79.
Соперники огорчили друг друга в 11 из 14 предыдущих столкновений. Очередной обмен точными выстрелами оценен в 1.81, обратный рынок — в 2.01.
«Фиорентина» забила в пяти матчах против «Интера» подряд. На то, что «фиалки» снова прошьют хозяев, можно поставить за 1.54.
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В прошлом сезоне «Интер» мощно финишировал и даже залетел в финал Лиги чемпионов. Летом Индзаги плотно укрепил состав, подписав Марко Арнаутовича, Бенжамена Павара, Янна Зоммера и даже подхватив бесплатного и вечно молодого Алексиса Санчеса.
В результате нерадзурри уверенно начали чемпионат с двух побед — с одинаковым счетом 2:0 отлетели «Кальяри» и «Монца». Главным героем обеих встреч стал Лаутаро Мартинес — он забил три мяча, а Дензел Дюмфрис оформил на него два ассиста. В результате «Интер» вместе с «Наполи», «Миланом» и «Вероной» набрал шесть очков и лишь по разнице мячей занимает третье место.
«Фиорентина» станет первым серьезным соперником черно-синих в этом сезоне. В прошлом розыгрыше «фиалки» помотали нервы миланцам: в первом круге уступили, но выдали убойные 3:4 на табло, а весной победили с минимальным счетом. Правда, история встреч все равно на стороне «Интера»: эта победа единственная за 15 матчей с 2017 года.
Флорентийцы в прошлой кампании тоже пошумели: вышли в два финала — Лиги конференций и Кубка Италии, но проиграли оба. Причем последний — как раз миланцам (1:2). В этом чемпионате они уже сыграли в два раза больше матчей, чем нерадзурри: выиграли у «Дженоа» 4:1, скатали ничью с «Лечче» 2:2 и не без труда выбили венский «Рапид» в Лиге конференций (0:1, 2:0). Причем в игре с «Лечче» парни Винченцо Итальяно вели в два мяча, но упустили преимущество.
Главным героем команды на старте сезона стал Николас Гонсалес — его дубль помог пройти «Рапид», а в ворота соперников по серии А он отправил еще по голу.
У «Интера» преимущество по всем фронтам: круто укрепленный состав, более легкий календарь, отличная форма. История встреч и родные зрители тоже говорят в пользу нерадзурри — черно-синие не проиграли «фиалкам» в 14 из 16 домашних встреч.
В то же время «Фиорентина» много пропускает — в трех матчах подряд не сохранила ворота сухими. В пяти последних встречах в ее ворота залетает в среднем один мяч. А в семи из девяти поединков с «Интером» команда Итальяно не ушла без пропущенного гола. В результате наиболее вероятна победа «Интера».
Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -