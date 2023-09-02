Лаутаро и Мхитарян нарвут букет из «фиалок» и не испугаются Кокорина

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Фиорентина» 3 сентября 2023 года

Черно-синие не проиграли флорентийцам в 14 из 16 домашних встреч.

3 сентября в третьем туре чемпионата Италии «Интер» примет «Фиорентину». Команды сойдутся на стадионе «Джузеппе Меацца» в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует с 19.25 мск. Поединок обслужит арбитр Маттео Маркетти.

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Фиорентина» 3 сентября 2023 года

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех коллектива Симоне Индзаги предложен коэффициент 1.67, что соответствует 58% вероятности результата. На раздел очков можно поставить за 4.09 (23%), триумф гостей идет за 5.18 (19%).

«Фиалки» обыграли «Интер» в Милане в предыдущей встрече чемпионата Италии (1:0). На победу или ничью флорентийцев доступна котировка 2.27.

Шесть из 10 прошлых очных поединков команд пробили верх по голам. Тотал больше 2.5 мяча на этот раз предложен за 2.09, ТМ 2.5 — за 1.79.

Соперники огорчили друг друга в 11 из 14 предыдущих столкновений. Очередной обмен точными выстрелами оценен в 1.81, обратный рынок — в 2.01.

«Фиорентина» забила в пяти матчах против «Интера» подряд. На то, что «фиалки» снова прошьют хозяев, можно поставить за 1.54.

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«Интер» — «Фиорентина»: прогноз и анализ матча третьего тура серии А 3 сентября 2023 года

В прошлом сезоне «Интер» мощно финишировал и даже залетел в финал Лиги чемпионов. Летом Индзаги плотно укрепил состав, подписав Марко Арнаутовича, Бенжамена Павара, Янна Зоммера и даже подхватив бесплатного и вечно молодого Алексиса Санчеса.

В результате нерадзурри уверенно начали чемпионат с двух побед — с одинаковым счетом 2:0 отлетели «Кальяри» и «Монца». Главным героем обеих встреч стал Лаутаро Мартинес — он забил три мяча, а Дензел Дюмфрис оформил на него два ассиста. В результате «Интер» вместе с «Наполи», «Миланом» и «Вероной» набрал шесть очков и лишь по разнице мячей занимает третье место.

«Фиорентина» станет первым серьезным соперником черно-синих в этом сезоне. В прошлом розыгрыше «фиалки» помотали нервы миланцам: в первом круге уступили, но выдали убойные 3:4 на табло, а весной победили с минимальным счетом. Правда, история встреч все равно на стороне «Интера»: эта победа единственная за 15 матчей с 2017 года.

Флорентийцы в прошлой кампании тоже пошумели: вышли в два финала — Лиги конференций и Кубка Италии, но проиграли оба. Причем последний — как раз миланцам (1:2). В этом чемпионате они уже сыграли в два раза больше матчей, чем нерадзурри: выиграли у «Дженоа» 4:1, скатали ничью с «Лечче» 2:2 и не без труда выбили венский «Рапид» в Лиге конференций (0:1, 2:0). Причем в игре с «Лечче» парни Винченцо Итальяно вели в два мяча, но упустили преимущество.

Главным героем команды на старте сезона стал Николас Гонсалес — его дубль помог пройти «Рапид», а в ворота соперников по серии А он отправил еще по голу.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Фиорентина»

У «Интера» преимущество по всем фронтам: круто укрепленный состав, более легкий календарь, отличная форма. История встреч и родные зрители тоже говорят в пользу нерадзурри — черно-синие не проиграли «фиалкам» в 14 из 16 домашних встреч.

В то же время «Фиорентина» много пропускает — в трех матчах подряд не сохранила ворота сухими. В пяти последних встречах в ее ворота залетает в среднем один мяч. А в семи из девяти поединков с «Интером» команда Итальяно не ушла без пропущенного гола. В результате наиболее вероятна победа «Интера».

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 1.67.

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