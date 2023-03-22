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22 марта, 23:45

Италия — Англия: шахматная партия Манчини и Саутгейта приведет к классическому итогу

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро Италия — Англия 23 марта 2023 года
Евгений Коростелев
Роберто Манчини.
Фото Global Look Press
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Ждать феерии не стоит.

23 марта в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоится главный матч первого тура отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года. Друг против друга выйдут сборные Италии и Англии. Игра начнется в 22.45 по московскому времени. В России она показана не будет. Обслужит встречу бригада арбитров из Сербии во главе со Срджаном Йовановичем.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
23 мар, 22:45. ()
Италия
Англия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро Италия — Англия 23 марта 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у Англии чуть больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 2.60, что приблизительно 38% вероятности исхода. Ничья идет за 3.17 (29%), успех Италии — за 2.95 (33%).

«Скуадра адзурра» не проиграла «Трем львам» в четырех последних официальных матчах. Вариант 1Х идет за 1.50.

Пять последних встреч (в том числе товарищеские) между этими командами не были слишком яркими — максимум в них забивалось два мяча. ТБ 2.5 оценен 2.35, ТМ 2.5 — в 1.60.

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Если верите, что соперники обменяются голами, возьмите условие «обе забьют» за 2.00. Противоположный исход доступен за 1.82.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.50.

Италия — Англия: прогноз и анализ матча квалификации Евро 23 марта 2023 года

Кажется, за последние годы противостояние Италии и Англии на международной арене стало обыденностью. Летом 2021-го эти сборные разыграли золото чемпионата Европы (для отсутствовавших — «Скуадра адзурра» победа по пенальти), а в 2022-м дважды встретились в рамках Лиги наций и провели два серых матча — 0:0 и 1:0 снова в пользу итальянцев.

Действующих чемпионов Европы впору назвать самым неприятным соперником для англичан — в XXI веке родоначальники футбола потерпели шесть поражений в 10 матчах при трех ничьих и одной победе. Причем неудачи получились максимально болезненными: в четвертьфинале Евро-2012, в группе ЧМ-2014 (обе не вышли в плей-офф) и финале Евро-2020. Поэтому за прошедшие годы у «Трех львов» должно накопиться достаточно злости, чтобы подумать о возмездии. И кажется, что сейчас лучший шанс для этого.

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Англия в последние годы, если не брать ужасный результат в Лиге наций, показывает очень симпатичный футбол. Новое поколение юрких и техничных игроков вроде Рэшфорда и Сака позволяет фанатам рассчитывать на серьезные достижения в самом ближайшем будущем. На том же прошедшем ЧМ-2022 судьбу «Трех львов» решили мелочи — команда Саутгейта была не хуже Франции (1:2).

К слову, это был последний на данный момент матч для родоначальников перед встречей с Италией. В то же время отсутствовавшие в Катаре ребята Манчини бегали товарняки с Албанией (3:1) и Австрией (0:2). При этом поражение от последних не должно вызывать удивление — бывший тренер «Зенита» экспериментировал с сочетаниями и тактикой. Против Англии мистер Манчини обязательно вернется к классической схеме, которая приносила ему успех в последних играх с «Тремя львами», а именно к 4-3-3.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро Италия — Англия

Есть ощущение, что Манчини и Саутгейт, имея на руках классных игроков, снова сядут на доску и проведут очередную вялую шахматную партию. Отборочный турнир только начинается и не обязывает команды рисковать, а значит, тренеры будут осторожно, словно в первый раз, изучать друг друга.

Италия сыграет на звенящей арене Марадоны и с вернувшимся в состав Кьезой — очень важной единицей в механизме Манчини. С другой стороны, у Англии интереснее и ярче состав, но в нем не будет Рэшфорда — лучший игрок страны второй половины сезона получил небольшое повреждение в матче Кубка страны против «Фулхэма».

Примерно равные условия при пониженной мотивации (первый тур все-таки) дают однозначный и честный ответ — в этой игре не должно быть и не будет победителя. К слову, четыре из пяти предыдущих встреч между командами как раз завершились «миром».

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.17.

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