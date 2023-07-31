«ПСЖ» велел Мбаппе к 31 июля определиться со своим будущим. Кажется, конец трансферной саги близок

Или нет?

Килиан Мбаппе продолжает поиск наиболее выгодного для себя варианта продолжения карьеры. Душой француз давно принадлежит «Реалу», но многомиллионные предложения шейхов из «ПСЖ» и клубов Саудовской Аравии не дают ему сделать шаг к мечте. Сам нападающий хотел бы доиграть до лета 2024 года в Париже и по окончании контракта присоединиться к команде Флорентино Переса, но у таких волшебных условий есть препятствия.

«ПСЖ» четко обозначил Килиану свою позицию: либо он продлевает контракт, либо едет в клуб, который предложит наибольшую сумму. Если Черепашка откажется, то его ждут суровые санкции в виде сезона вне игры. Чтобы доказать серьезность намерений, парижские боссы отцепили звездного француза от поездки на сборы в Японию. И дали ему время сделать выбор. День икс — 31 июля.

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Фанаты в предвкушении развязки, и похоже, что все закончится хеппи-эндом. Как минимум для самого Мбаппе, который осуществит план детства — надеть футболку «Реала». На то, что до 3 сентября Килиан станет игроком мадридского клуба, букмекеры принимают ставки под невысокий коэффициент 1.44. Это значит, что Перес все же сделает «ПСЖ» выгодное предложение — ранее сообщалось, что речь идет о сумме в 200+ млн евро.

Однако по-прежнему возможны и другие, не менее захватывающие варианты исхода саги. Наиболее вероятный, после трансфера в «Реал», тот, при котором Килиан все же останется во Франции. Неизвестно, в каком статусе — неприкасаемого скамеечника или пылающего бомбардира, — но все же. На такое условие предложена котировка 3.00.

До сих пор не отсечены экспертами и другие, более призрачные вариации продолжения карьеры Мбаппе. Например, на его переход в «Ливерпуль» выставлен коэффициент 15.0. Правда, Клопп уже опроверг слухи. Причем сделал это в своем неповторимом стиле: «Возможно, что кто-то в клубе что-то готовит и хочет сделать мне сюрприз, но за восемь лет моей работы здесь такого еще не было».

При таких обстоятельствах куда реалистичнее стал выглядеть вариант с поездкой в Саудовскую Аравию на крупнейший контракт в истории Галактики. Однако, судя по последним данным, даже 700 млн евро в год не мотивировали Килиана отправиться на Ближний Восток. Пока же котировка 21.0 так и остается на радарах любителей ставок. Ровно как и вариант с «Челси» (что удивительно, переезд в Лондон оценен теми же 21.0), который периодически мелькает по соседству с фамилией француза.

Еще меньше вероятность увидеть Килиана в Каталонии (41.0). «Барселона» наверняка хотела бы иметь в своем составе одного из лучших нападающих мира (помимо Левандовски), но для этого ей придется расстаться с тремя-пятью игроками и обеспечить француза зарплатой не меньше той, которую на пике платили Месси. Вряд ли владельцы сине-гранатовых снова допустят ошибку.

Еще два более-менее возможных варианта — переход в «МЮ» или «Сити» (по 51.0). Эти клубы не проявляли интереса к Килиану, но могли бы потянуть как его трансфер, так и зарплату. Да и по статусу они вполне подошли бы французу. В остальных командах представить его просто невозможно: «Ньюкасл» (51.0), «Бавария» и «Арсенал» (67.0), «Тоттенхэм», «Милан» и «Ювентус» (101).

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Без Мбаппе «ПСЖ» уже испытывает серьезные проблемы — не обыграл в товарищеских матчах «Аль-Наср» (0:0) и «Сересо Осаку» (2:3). Следующая игра у Парижан намечена на 1 августа, соперником будет финалист последней Лиги чемпионов — «Интер». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает миланцев фаворитами: на их победу можно поставить с коэффициентом 2.45, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.75 (23%), успех «ПСЖ» — за 2.70 (37%).