Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на победу «Манчестер Сити» над «МЮ»

29 октября в главном матче 10-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Дерби стартует в 18.30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и рассказала о ставках клиентов на воскресную игру.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Сити» можно по коэффициенту 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 4.20 (около 24%). Котировки на триумф «Юнайтед» составляют 5.30 (приблизительно 17%). Если хозяевам удастся избежать поражения, сыграет ставка за 2.25.

Клиенты PARI верят в успех фаворита. На победу «Сити» приходится 96% от общего оборота ставок на исход встречи.

Эксперты ждут от команд Эрика Тен Хага и Хосепа Гвардиолы результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Если соперники пробьют тотал больше 2.5, сыграет ставка за 1.77. Противоположный вариант (не более двух мячей за игру) доступен за 2.08. Стоит отметить, что за девять стартовых туров ставка на ТБ 2.5 в матчах с участием «красных дьяволов» зашла пять раз. В девяти встречах АПЛ с участием «Сити» ТБ 2.5 удалось пробить шесть раз.

Вероятность того, что соперники поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.80. Если обмена голами не произойдет, сыграет котировка 2.03. С начала чемпионата ставка «обе забьют» в матчах с участием «Юнайтед» и «Сити» сыграла по пять раз.

В линии на точный счет самые вероятные варианты — победа «Сити» 1:0 или 2:0 по коэффициенту 8.00. К слову, с этим счетом «горожане» выиграли по одному матчу в этом сезоне АПЛ. Ставки на победу «Сити» с форой (-1) доступны за 2.05. Если же «Юнайтед» удержит фору (+1), сыграет ставка за 1.78. Вероятность сухой победы любой из команд котируется за 2.40.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков. Самым вероятным автором гола в сегодняшней встрече считается нападающий «Сити» Эрлинг Холанн, возглавляющий список лучших бомбардиров АПЛ с девятью мячами. Поставить на очередной гол норвежца можно по коэффициенту 1.75. Если же форвард «Сити» откроет счет, сыграет котировка 3.30.

Прогноз Германа Эль Классико Попкова

«Это одно из самых известных и веселых дерби, которые только существуют. Один из матчей, которые нельзя ни в коем случае пропускать. Очень забавно наблюдать за тем, как после победы в Лиге чемпионов над «Копенгагеном» главных антигероев «Юнайтед» стали дико хвалить. Все привыкли, что Андре Онана и Харри Магуайр — два комичных персонажа, которые привозят голы, но в еврокубке они устроили обратную историю: Онана потащил пенальти, а Магуайр забил. Теперь они герои, но «Юнайтед» — это очень нестабильная команда, от которой можно чего угодно ожидать.

«Сити», напротив, очень стабильная команда, но сейчас у нее явный спад после завоевания трех титулов в прошлом сезоне. Если нужно выбирать победителя, в этой игре я отдам предпочтение «Сити». Что касается других ставок, то самая оптимистичная из них — тотал больше 2.5, либо «обе забьют». Мне кажется, и то и другое вполне реально».

Самая крупная ставка на сегодняшнюю встречу — 509 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из четырех событий, добавив в него ставку на «Манчестер Сити» с нулевой форой по коэффициенту 1.28. Общий коэффициент экспресса — 2.00. В случае успеха поставленная клиентом сумма увеличится вдвое.

Перед манчестерским дерби «Сити» идет на третьем месте, набрав 21 очко в девяти матчах. У «Юнайтед» 15 баллов и восьмая позиция. Стоит отметить, что к данному моменту у обеих команд в турнирной таблице ноль в графе «ничьи». В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами, устроив голевые фейерверки. «Сити» выиграл на родном «Этихад Стэдиум» со счетом 6:3, но уступил на «Олд Траффорд» 1:2.