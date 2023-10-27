Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

27 октября, 15:15

Моуринью меняет «Рому» и готов напугать «Интер». Лаутаро и компания найдут чем ответить

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Рома» 29 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Жозе Моуринью («Рома»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Правда, самого Жозе не будет на скамейке из-за дисквалификации.

29 октября «Рома» приедет в гости к «Интеру». Поединок 10-го тура серии А состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Судья Фабио Мареска даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 19.55 (мск).

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Рома» 29 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ склоняются к победе лидера серии А: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 1.65, это примерно 57% вероятности. Успех римлян доступен за 5.70 (18%), «мирный» исход — за 3.95 (25%).

В прошлом сезоне джаллоросси одолели «Интер» на «Джузеппе Меацца» (2:1). Считаете, что и теперь «волки» точно наберут очки? Опцию Х2 оценили в 2.25.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.98, обратный вариант — за 1.85.

В трех предыдущих турах Лаутаро Мартинес и компания поразили ворота соперников девять раз. Индивидуальный тотал нерадзурри больше 1.5 мяча предложили с котировкой 1.80.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.98, «обе забьют — нет» дали за 1.85.

Четыре наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния указывают на триумф коллектива Симоне Индзаги или ничью:

  • 1:0 и 2:0 — за 6.50 и 7.50;
  • 0:0 и 1:1 — за 8.00;

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

«Интер» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 29 октября 2023 года

За последний месяц черно-синие потеряли очки в чемпионате дважды — и оба раза на «Джузеппе Меацца». Сначала неожиданно влетели «Сассуоло» (1:2), а затем не справились с «Болоньей» (2:2). Осечка с «борзыми» стоила миланцам первой строчки, которую они не уступали с начала сезона. Но в предыдущем туре парни Симоне Индзаги вынесли «Торино» (3:0) и вернули себе лидерство.

«Интер» — лучшая команда Италии не только по заработанным баллам (22), а еще и по забитым и пропущенным мячам (24 — 5). В отрыве по первому пункту особенно постарался Лаутаро Мартинес — аргентинец настрелял уже 11 голов за девять игр в серии А. Также на счету форварда один меткий удар в Лиге чемпионов — тот самый, что спас нерадзурри в стартовом поединке группового этапа с «Реал Сосьедад» (1:1). После ничьей в Сан-Себастьяне финалист прошлого розыгрыша главного еврокубка добился двух домашних побед над «Бенфикой» (1:0) с «Зальцбургом» (2:1) и делит первое место квартета с басками.

Эрлинг Холанн. У Романа Нагучева сыграл экспресс из шести матчей ЛЧ с коэффициентом 59.38

Жозе Моуринью меняется — и «Рома» вместе с ним. Стереотипы про «автобус» можно выбрасывать — Особенный открыл для себя прессинг и приучает «волков» активно накрывать оппонентов, идти в отбор и возвращать мяч сразу после потери. А еще джаллоросси необычайно хороши в нападении — оформили уже 20 голов и наряду с «Наполи» являются вторыми по результативности в серии А после «Интера».

Ко двору пришелся бывший игрок черно-синих — Ромелу Лукаку. Бельгиец отметился пятью точными попаданиями и замыкает топ-3 бомбардиров чемпионата Италии вместе с Николасом Гонсалесом из «Фиорентины» и Доменико Берарди из «Сассуоло». А в четверг форвард обновил собственный рекорд в Лиге Европы — провел уже 14-й подряд матч с голевым действием. Лукаку помог римлянам одолеть «Славию» (2:0), а до этого — «Серветт» (4:0) и «Шериф» (2:1). Желто-красные впервые в истории победили в трех турах на старте группового этапа еврокубка и уверенно лидируют в квартете.

Яннис Адетокунбо. «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс» — главные фавориты НБА в новом сезоне

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»

На «Джузеппе Меацца» сойдутся две самые результативные команды Италии — странно ждать от такой разборки чего-то кроме голов. Соперники огорчили друг друга в двух предыдущих поединках в Милане, а в их атаке блистают лучший бомбардир серии А Лаутаро Мартинес и замыкающий снайперский топ-3 Ромелу Лукаку. Плюс бельгиец будет дополнительно мотивирован на встречу с бывшим клубом и сделает все, чтобы показать нерадзурри, кого они потеряли.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
Серия А
1
0
Читайте также
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Воронков дебютировал в матче с «Монреалем»
«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Василий Подколзин попал в больницу после матча в АХЛ
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Овечкин открыл счет голам в новом сезоне
«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Успехи «Лады» в регулярном чемпионате
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У Романа Нагучева сыграл экспресс из шести матчей ЛЧ с коэффициентом 59.38

«Факел» в последние недели не проиграл «Динамо» и ЦСКА. Но остановить «Спартак» у воронежцев не выйдет