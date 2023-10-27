Моуринью меняет «Рому» и готов напугать «Интер». Лаутаро и компания найдут чем ответить

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Рома» 29 октября 2023 года

Правда, самого Жозе не будет на скамейке из-за дисквалификации.

29 октября «Рома» приедет в гости к «Интеру». Поединок 10-го тура серии А состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Судья Фабио Мареска даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» покажут игру в прямом эфире с 19.55 (мск).

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Рома» 29 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ склоняются к победе лидера серии А: поставить на черно-синих можно с коэффициентом 1.65, это примерно 57% вероятности. Успех римлян доступен за 5.70 (18%), «мирный» исход — за 3.95 (25%).

В прошлом сезоне джаллоросси одолели «Интер» на «Джузеппе Меацца» (2:1). Считаете, что и теперь «волки» точно наберут очки? Опцию Х2 оценили в 2.25.

Специалисты сомневаются, что поединок получится результативным. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.98, обратный вариант — за 1.85.

В трех предыдущих турах Лаутаро Мартинес и компания поразили ворота соперников девять раз. Индивидуальный тотал нерадзурри больше 1.5 мяча предложили с котировкой 1.80.

Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.98, «обе забьют — нет» дали за 1.85.

Четыре наиболее возможных, по мнению экспертов, итогов противостояния указывают на триумф коллектива Симоне Индзаги или ничью:

1:0 и 2:0 — за 6.50 и 7.50 ;

0:0 и 1:1 — за 8.00 ;

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«Интер» — «Рома»: прогноз и анализ матча серии А 29 октября 2023 года

За последний месяц черно-синие потеряли очки в чемпионате дважды — и оба раза на «Джузеппе Меацца». Сначала неожиданно влетели «Сассуоло» (1:2), а затем не справились с «Болоньей» (2:2). Осечка с «борзыми» стоила миланцам первой строчки, которую они не уступали с начала сезона. Но в предыдущем туре парни Симоне Индзаги вынесли «Торино» (3:0) и вернули себе лидерство.

«Интер» — лучшая команда Италии не только по заработанным баллам (22), а еще и по забитым и пропущенным мячам (24 — 5). В отрыве по первому пункту особенно постарался Лаутаро Мартинес — аргентинец настрелял уже 11 голов за девять игр в серии А. Также на счету форварда один меткий удар в Лиге чемпионов — тот самый, что спас нерадзурри в стартовом поединке группового этапа с «Реал Сосьедад» (1:1). После ничьей в Сан-Себастьяне финалист прошлого розыгрыша главного еврокубка добился двух домашних побед над «Бенфикой» (1:0) с «Зальцбургом» (2:1) и делит первое место квартета с басками.

Жозе Моуринью меняется — и «Рома» вместе с ним. Стереотипы про «автобус» можно выбрасывать — Особенный открыл для себя прессинг и приучает «волков» активно накрывать оппонентов, идти в отбор и возвращать мяч сразу после потери. А еще джаллоросси необычайно хороши в нападении — оформили уже 20 голов и наряду с «Наполи» являются вторыми по результативности в серии А после «Интера».

Ко двору пришелся бывший игрок черно-синих — Ромелу Лукаку. Бельгиец отметился пятью точными попаданиями и замыкает топ-3 бомбардиров чемпионата Италии вместе с Николасом Гонсалесом из «Фиорентины» и Доменико Берарди из «Сассуоло». А в четверг форвард обновил собственный рекорд в Лиге Европы — провел уже 14-й подряд матч с голевым действием. Лукаку помог римлянам одолеть «Славию» (2:0), а до этого — «Серветт» (4:0) и «Шериф» (2:1). Желто-красные впервые в истории победили в трех турах на старте группового этапа еврокубка и уверенно лидируют в квартете.

Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Рома»

На «Джузеппе Меацца» сойдутся две самые результативные команды Италии — странно ждать от такой разборки чего-то кроме голов. Соперники огорчили друг друга в двух предыдущих поединках в Милане, а в их атаке блистают лучший бомбардир серии А Лаутаро Мартинес и замыкающий снайперский топ-3 Ромелу Лукаку. Плюс бельгиец будет дополнительно мотивирован на встречу с бывшим клубом и сделает все, чтобы показать нерадзурри, кого они потеряли.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.98.

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