Американка идет на серии из 11 побед.

9 сентября в Нью-Йорке состоится финал US Open в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира сойдутся белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф. Игра пройдет на «Артур Эш Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния теннисисток — 3:2 в пользу Гауфф.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Кори Гауфф — Арина Соболенко 9 сентября 2023 года

Несмотря на лидерство по очным встречам, в финале US Open Гауфф идет аутсайдером. На ее победу в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.07, что приблизительно 46% вероятности исхода. Успех Соболенко доступен за 1.85 (54%).

Эксперты предположили, что в финале будет разыгран минимум 21 гейм: тотал больше 20.5 оценен в 1.57, ТМ 20.5 — в 2.41.

Победа Соболенко с форой (+1.5) гейма предложена за 1.63, такое же условие для Гауфф — за 1.80.

Наиболее реальный точный счет игры, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу будущей первой ракетки мира. Его можно оформить за 2.83.

На то, что оба игрока возьмут по сету, котировка — 2.30. На победу в матче игрока, уступившего в первой партии, — 3.55.

Если считаете, что на двоих девушки выполнят не менее 10 эйсов, такой вариант можно взять за 1.76.

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Кори Гауфф — Арина Соболенко: прогноз и анализ финала US Open 9 сентября 2023 года

По итогам US Open Арина Соболенко впервые станет лидером мирового рейтинга. Для этого ей даже не пришлось прилагать сверхусилий — все благодаря вылету Иги Свентек в четвертом круге от Алены Остапенко (полька не защитила прошлогодний титул и 2000 очков). Однако белоруска, похоже, решила, что королевский статус должен быть закреплен чемпионским результатом — и вот она уже в финале турнира. До трофея остался один шаг.

Кто-то скажет, что Соболенко пролетела путь до решающего матча на одном дыхании — закрыла без потери сета Заневскую, Беррейдж, Бюрель, Касаткину, Жен и отдала один сет только Киз. Но как многое та партия в полуфинале могла изменить, учитывая, что американка вела не просто 1-0, но еще 3:2 с брейком во втором сете и 4:2 в третьем. Да еще после сокрушительных 6:0 на стартовом отрезке. Многие в такой ситуации надломились бы, но Арина «врубила» характер и совершила яркий камбэк. Даже громче — чемпионский камбэк.

Только сильные духом теннисисты способны на такие подвиги на поздних стадиях крупнейших турниров, тем более против местных игроков. Но Арина — одна из тех, кто уже закалился до предела: крупные победы (на Australian Open в 2023-м) и поражения в последние два года, а также нападки со стороны соперников, болельщиков и прессы помогли ей лучше узнать себя и понять свои возможности. А ее возможности — это то, где она сейчас.

В финале Соболенко ждет не подарок — 19-летняя, но уже будто вечность выступающая в туре Кори Гауфф. Для американки это будет второй финал мэйджора, но первый перед домашними трибунами. В 2022-м она уступила в матче за титул «Ролан Гаррос» первой ракетке мира Иге Свентек. Теперь сразится за крупнейший трофей в карьере с будущим лидером рейтинга.

Кори в бешеной форме: выиграла 17 из 18 последних матчей и 25 из 31 в этом сезоне на харде. Поражения почти всегда ей наносили только топ-игроки, среди которых Пегула, Свентек и сама Соболенко. В 2023-м Арина разгромила Гауфф в четвертьфинале Индиан-Уэллса (6:4, 6:0), но лишь сократила отставание в личном противостоянии — 2:3.

Прогноз и ставка на матч Кори Гауфф — Арина Соболенко

Кажется, еще совсем недавно Соболенко была королевой двойных ошибок — обильно сыпала ими в каждом матче. Больше 10 за игру — вообще не редкость. Но теперь Арина выросла и реже позволяет себе подобное, хотя иногда берется за старое. Например, в игре с Заневской аж восемь раз не подала второй мяч.

Гауфф в силу возраста и импульсивности тоже время от времени перебарщивает — в игре с Мертенс допустила шесть двойных, а всего на этом US Open ошибается 3.5 раза за игру. Но финал, да еще перед своими болельщиками за звание чемпионки «ТБШ» — это high level. Эмоции будут зашкаливать, плюс воспоминания о прошлогодней неудаче могут накатить — руки задрожат. К тому же против Соболенко, которая вкладывается в удар на второй подаче соперниц, придется рисковать — ошибки вылезут.

Самой Арине тоже будет тяжело: Гауфф сильна, а шумная американская публика сделает все, чтобы соотечественница победила. К крикам под руку болельщики, несомненно, тоже прибегнут.

Поэтому это будет финал нервов, где атмосфера и головы наверняка закипят. Качественным на 100% такой матч станет вряд ли, но интересным — это точно.

Рекомендуемая ставка: в матче будет девять и более двойных ошибок за 1.95.

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