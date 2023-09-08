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Прогнозы на спорт

8 сентября, 23:15

Соболенко — новая королева тенниса. Но Гауфф может испортить ей коронацию в финале US Open

Прогноз и ставка на матч US Open Кори Гауфф — Арина Соболенко 9 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Американка идет на серии из 11 побед.

9 сентября в Нью-Йорке состоится финал US Open в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира сойдутся белоруска Арина Соболенко и американка Кори Гауфф. Игра пройдет на «Артур Эш Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния теннисисток — 3:2 в пользу Гауфф.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Кори Гауфф — Арина Соболенко 9 сентября 2023 года

Несмотря на лидерство по очным встречам, в финале US Open Гауфф идет аутсайдером. На ее победу в букмекерской компании ФОНБЕТ можно поставить с коэффициентом 2.07, что приблизительно 46% вероятности исхода. Успех Соболенко доступен за 1.85 (54%).

Эксперты предположили, что в финале будет разыгран минимум 21 гейм: тотал больше 20.5 оценен в 1.57, ТМ 20.5 — в 2.41.

Победа Соболенко с форой (+1.5) гейма предложена за 1.63, такое же условие для Гауфф — за 1.80.

Наиболее реальный точный счет игры, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу будущей первой ракетки мира. Его можно оформить за 2.83.

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На то, что оба игрока возьмут по сету, котировка — 2.30. На победу в матче игрока, уступившего в первой партии, — 3.55.

Если считаете, что на двоих девушки выполнят не менее 10 эйсов, такой вариант можно взять за 1.76.

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Кори Гауфф — Арина Соболенко: прогноз и анализ финала US Open 9 сентября 2023 года

По итогам US Open Арина Соболенко впервые станет лидером мирового рейтинга. Для этого ей даже не пришлось прилагать сверхусилий — все благодаря вылету Иги Свентек в четвертом круге от Алены Остапенко (полька не защитила прошлогодний титул и 2000 очков). Однако белоруска, похоже, решила, что королевский статус должен быть закреплен чемпионским результатом — и вот она уже в финале турнира. До трофея остался один шаг.

Кто-то скажет, что Соболенко пролетела путь до решающего матча на одном дыхании — закрыла без потери сета Заневскую, Беррейдж, Бюрель, Касаткину, Жен и отдала один сет только Киз. Но как многое та партия в полуфинале могла изменить, учитывая, что американка вела не просто 1-0, но еще 3:2 с брейком во втором сете и 4:2 в третьем. Да еще после сокрушительных 6:0 на стартовом отрезке. Многие в такой ситуации надломились бы, но Арина «врубила» характер и совершила яркий камбэк. Даже громче — чемпионский камбэк.

Только сильные духом теннисисты способны на такие подвиги на поздних стадиях крупнейших турниров, тем более против местных игроков. Но Арина — одна из тех, кто уже закалился до предела: крупные победы (на Australian Open в 2023-м) и поражения в последние два года, а также нападки со стороны соперников, болельщиков и прессы помогли ей лучше узнать себя и понять свои возможности. А ее возможности — это то, где она сейчас.

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В финале Соболенко ждет не подарок — 19-летняя, но уже будто вечность выступающая в туре Кори Гауфф. Для американки это будет второй финал мэйджора, но первый перед домашними трибунами. В 2022-м она уступила в матче за титул «Ролан Гаррос» первой ракетке мира Иге Свентек. Теперь сразится за крупнейший трофей в карьере с будущим лидером рейтинга.

Кори в бешеной форме: выиграла 17 из 18 последних матчей и 25 из 31 в этом сезоне на харде. Поражения почти всегда ей наносили только топ-игроки, среди которых Пегула, Свентек и сама Соболенко. В 2023-м Арина разгромила Гауфф в четвертьфинале Индиан-Уэллса (6:4, 6:0), но лишь сократила отставание в личном противостоянии — 2:3.

Прогноз и ставка на матч Кори Гауфф — Арина Соболенко

Кажется, еще совсем недавно Соболенко была королевой двойных ошибок — обильно сыпала ими в каждом матче. Больше 10 за игру — вообще не редкость. Но теперь Арина выросла и реже позволяет себе подобное, хотя иногда берется за старое. Например, в игре с Заневской аж восемь раз не подала второй мяч.

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Гауфф в силу возраста и импульсивности тоже время от времени перебарщивает — в игре с Мертенс допустила шесть двойных, а всего на этом US Open ошибается 3.5 раза за игру. Но финал, да еще перед своими болельщиками за звание чемпионки «ТБШ» — это high level. Эмоции будут зашкаливать, плюс воспоминания о прошлогодней неудаче могут накатить — руки задрожат. К тому же против Соболенко, которая вкладывается в удар на второй подаче соперниц, придется рисковать — ошибки вылезут.

Самой Арине тоже будет тяжело: Гауфф сильна, а шумная американская публика сделает все, чтобы соотечественница победила. К крикам под руку болельщики, несомненно, тоже прибегнут.

Поэтому это будет финал нервов, где атмосфера и головы наверняка закипят. Качественным на 100% такой матч станет вряд ли, но интересным — это точно.

Рекомендуемая ставка: в матче будет девять и более двойных ошибок за 1.95.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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