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Сегодня, 17:25

Клиент PARI поставил миллион рублей на победу Турции над Арменией

Хакан Чалханоглу (сборная Турции).
Фото Global Look Press
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В матче пятого тура квалификации Евро-2024 сборная Турции примет сборную Армении. Игра состоится 8 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущий матч.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
08 сент, 21:45. Eskisehir Stadyumu (Эскишехир)
Турция
Армения

Аналитики считают сборную Турции явным фаворитом. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.33, что соответствует примерно 72% вероятности. Триумф сборной Армении котируется за 10.00 (около 10%), а ничьей соответствует коэффициент 5.40 (в районе 18%).

Клиенты PARI уверенно ставят на турков — около 97% от всего объема ставок на исход встречи приходится на команду Штефана Кунца.

Букмекеры ждут результативной игры от команд. Сделать ставку на то, что соперники пробьют тотал больше 2.5, можно за 1.70. Противоположный вариант котируется за 2.20. Вероятность того, что команды обменяются забитыми мячами, составляет 2.10. Заключить пари на «сухую» победу одной из команд можно за 1.88.

Самым вероятным исходом матча считается победа сборной Турции со счетом 2:0. Она котируется за 6.50. Минимальная победа хозяев оценивается в 7.50.

Турция&nbsp;&mdash; Армения. Турция — Армения: где смотреть матч квалификации чемпионата Европы-2024 8 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Стоит отметить, что больше всего аналитики ждут гола от игрока хозяев Дженгиза Ундера. Поставить на то, что он забьет, можно за 2.90. Если же голом отметится лидер армянской сборной и ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян, сыграет коэффициент 5.50. Вероятность того, что отличится другой представитель РПЛ, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, оценивается коэффициентом 7.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 000 000 рублей на победу Турции по коэффициенту 1.32. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.51.

Сборная Турции после трех побед в четырех матчах возглавляет группу D. Подопечные Штефана Кунца оступились лишь единожды, проиграв в матче второго тура главным фаворитам группы хорватам. Сборная Армении сенсационно занимает вторую строчку в группе, после побед над сборными Уэльса и Латвии. Грядущий матч станет во многом определяющим для подопечных Александра Петракова: если сборная Армении победит, у них будут хорошие шансы на то, чтобы впервые в истории выйти в финальную часть Евро.

В последний раз команды встречались между собой в первом туре отборочного турнира. Тогда матч завершился со счетом 2:1 в пользу турок.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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