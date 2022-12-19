Голевое безумие Месси и Мбаппе в финале ЧМ принесло игроку букмекера 3 500 000 рублей

Счастливчик поверил, что матч получится щедрым на забитые мячи.

Сборные Аргентины и Франции удивительным по накалу и красоте финалом закрыли 22-й чемпионат мира в Катаре. Лео Месси добыл для себя и своей страны долгожданный трофей, а также на пару с Килианом Мбаппе осчастливил клиента букмекерской компании БЕТСИТИ. Игрок сделал ставку на то, что в матче за золото будет забито больше двух мячей. 2 171 000 рублей, перемноженные на коэффициент 1.65, принесли ему выигрыш в 3 582 150 рублей.

Гол Мбаппе с пенальти вернул интригу и помог доезду

Как и от любого другого финала, от решающего матча чемпионата мира в Катаре эксперты и аналитики ждали осторожной игры с минимумом забитых мячей. В таких встречах на исход может повлиять любое неудачное действие, поэтому футболисты принимают решения с оглядкой. Тем более когда напротив такой серьезный соперник, как Аргентина или Франция.

Однако Лео Месси с партнерами отказались от выжидательной тактики и с первых же минут бросились на ворота Уго Льориса. В стартовые 10 минут по воротам «Трехцветных» пришлись три опасных удара, которые не привели к голу. Но вскоре настойчивость и агрессия латиноамериканцев принесли результат: на 22-й минуте ди Мария накрутил на фланге Дембеле, вбежал в штрафную и упал после удара по ноге. Шимон Марчиняк без раздумий указал на точку, а к мячу подошел Месси и хладнокровно отправил его в сетку.

Пропущенный мяч должен был взбодрить Францию, но она продолжила действовать слишком осторожно. Но даже такой стиль не уберег ее от второго пропущенного гола: на 36-й аргентинцы развернули стремительную контратаку, в результате которой Макаллистер вывел на ворота ди Марию — проводивший последний матч за сборную атакующий полузащитник пробил над Льорисом.

Счет 2:0 после первого тайма позволил автору ставки выдохнуть — он как минимум обеспечил возврат. Но ему наверняка хотелось большего, поэтому он ждал еще один гол. И хотя у Аргентины были моменты в середине второй 45-минутки, забитый мяч случился только на 80-й усилиями Франции: Отаменди упустил Коло Муани и снес его в штрафной. Пенальти, мяч взял Мбаппе. Мартинес почти потащил удар нападающего, но тот все же сократил отставание.

Через минуту игра завертелась: 2:2, дополнительное время, овертаймы и 3:3, а затем волнительная серия пенальти. Но автор ставки к тому моменту не переживал — он уже стал обладателем 3 582 150 рублей.