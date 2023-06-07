Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Промес не забил пенальти «Крыльям Советов» и подарил клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 5 миллионов рублей

Счастливчик поверил в самарцев, которым три очка были нужнее, чем москвичам.
Квинси Промес в матче с «Крыльями Советов».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Счастливчик поверил в самарцев, которым три очка были нужнее, чем москвичам.

«Спартак» закрыл сезон РПЛ поражением от «Крыльев Советов» и остался на третьем месте в турнирной таблице. В последнем туре красно-белые в случае поражения ЦСКА от «Ростова» могли стать вторыми, но армейцы уже в стартовые 33 минуты четырежды поразили ворота южан и сняли вопросы о победителе. В результате команда Абаскаля резко потеряла мотивацию и уступила в Самаре (0:1). Этим воспользовался клиент ФОНБЕТ, который поставил 1 774 286 рублей на победу хозяев под коэффициент 2.70. Таким образом, его выигрыш составил 4 790 572 рубля.

Дэвид Мойес. «Фиорентина» и «Вест Хэм» спасли Лигу конференций от уныния. Что Мойес и Итальяно устроят на этот раз?

Сказать, что ставка прошла без нервов, невозможно. Уже в первые 20 минут встречи «Спартак» имел четыре шикарные возможности отличиться. На восьмой минуте Пруцев не забил из района 11 метров, затем дважды не лучшим образом пробил Промес, а на 18-й Игнатов выстрелил в штангу.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

К концу тайма страсти накалились, и это вылилось в удаление Георгия Джикии. Правда, защитник красно-белых находился среди запасных и не оставил свою команду в меньшинстве. Зато на карточку сели четыре других игрока гостей — Игнатов, Денисов, Литвинов и Чернов. Завершили первую половину команды обменом опасными ударами, но счет так и не был открыт.

Сергей Юран. «Нижний Новгород» мог избежать стыков, но все испортил «Спартак». Теперь команду Юрана «Родина» зовет

Самое интересное случилось во второй 45-минутке. «Крылья» мощно вышли из раздевалки и сначала создали один момент (Ежов не реализовал выход один на один), а затем Гарре после сумасшедшего слаломного прохода прошил Максименко. Радости фанатов не было предела, но на 65-й случился эмоциональный взрыв еще больших масштабов — Фролов потащил пенальти от Промеса. Голландец не реализовал второй 11-метровый подряд — совсем недавно он не справился на точке в матче с ЦСКА.

В оставшиеся 25 минут вратарь самарцев еще несколько раз выручил команду и помог ей удержать победный счет, а также остаться в РПЛ — «Крылья» на два очка опередили «Факел» и «Нижний Новгород», которые сыграют в стыках. А красно-белые так и не преобразовали в забитый мяч ни один из 17 ударов по воротам.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» и «Вест Хэм» спасли Лигу конференций от уныния. Что Мойес и Итальяно устроят на этот раз?