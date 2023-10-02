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Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Сака и Эдегор находятся в отличной форме. «Ланс» не удержит лидеров «Арсенала»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ланс» — «Арсенал» 3 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Букайо Сака («Арсенал») в матче против ПСВ.
Фото Global Look Press
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Англичанин отметился результативными действиями в последних шести играх.

«Арсенал» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов отправится на выезд к «Лансу». Поединок пройдет 3 октября на стадионе «Боллар-Делелис». Стартовый свисток итальянца Марко Гуиды прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа B
03 окт, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ланс» — «Арсенал» 3 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: поставить на лондонцев можно за 1.61, что составляет около 61% вероятности. Выигрыш кроваво-золотых доступен с котировкой 5.59 (16%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 4.29 (23%).

Хозяева считаются серьезными аутсайдерами: даже на то, что «Ланс» не уступит, предложен солидный коэффициент 2.41.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство «канониров»:

• 1:1 — за 7.75;

• 1:0 в пользу гостей — за 8.00;

• 2:0 — тоже за 8.00.

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Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15.

Вероятность увидеть обмен голами оценена в 1.80, обратный вариант дали за 2.03. В первом туре рынок «обе забьют» зашел только в матче «Ланса».

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«Ланс» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 3 октября 2023 года

Лондонцы в стартовом туре эффектно разгромили ПСВ (4:0) и возглавили группу B. «Арсенал» в принципе отлично выглядит в текущем сезоне: не уступил еще ни в одной из 10 встреч во всех соревнованиях и лишь три закончил вничью. А к поединку с кроваво-золотыми «канониры» подошли после двух сухих побед — разделались с «Брентфордом» (1:0) в Кубке лиги и с «Борнмутом» (4:0) в чемпионате.

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Парни Микеля Артеты хороши у чужих ворот: в шести из 10 игр отличились минимум два раза, а в среднем заколачивают 2.1 мяча. Великолепную форму набрал Букайо Сака: вингер «Арсенала» отметился результативными действиями в каждом из последних шести матчей во всех турнирах, а всего к концу первого месяца осени настрелял уже 5+4. Неплохо выглядит и капитан лондонцев Мартин Эдегор — норвежец оформил 4+1.

Ждете еще один яркий перформанс от англичан? Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 гола можно взять за 1.65, ИТМ2 (1.5) — за 2.25.

«Ланс» в прошлом сезоне сенсационно занял второе место в лиге 1 и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Правда, в текущей кампании кроваво-золотые далеки от прошлогодней формы. Команда стартовала с шестиматчевой серии без побед во всех соревнованиях (четыре поражения), в которую вошла и ничья с «Севильей» (1:1) в первом туре группового этапа. Коллектив Франка Эза постепенно приходит в себя: к поединку с «Арсеналом» подошел после двух успехов в чемпионате кряду.

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Прогноз и ставка на матч «Ланс» — «Арсенал»

Гости обладают опасным нападением: отличаются в среднем 2.1 раза за 90 минут, а в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов вонзили четыре безответных мяча ПСВ. «Ланс» же не слишком надежно действует даже против менее статусных оппонентов: из восьми встреч во всех соревнованиях лишь раз сыграли на ноль и трижды пропустили по три гола.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.65.

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