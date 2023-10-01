«Бавария» вернула защитника, который благодаря Месси стал мемом. Но в Копенгагене Кейн с Сане справятся и без него

Джером Боатенг уже тренируется со старым новым клубом.

3 октября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» отправится в гости к «Копенгагену». Встреча пройдет на стадионе «Паркен», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 3» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция начнется в 21.45 мск. Обслужит матч бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Копенгаген» — «Бавария» 3 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Баварию» безусловным фаворитом встречи. На победу мюнхенцев можно поставить с коэффициентом 1.20, это приблизительно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за высокие 7.50 (13%), а успех «Копенгагена» вообще за 14.0 (4%).

Эксперты подозревают, что хозяев ждет разгром, поэтому на вариант Ф1(+2) дали 1.93. Если хозяева победят с разницей в три и более мяча, сыграет котировка 1.91.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 2.05, ТМ 3.5 — за 1.81. В игре первого тура с участием датчан было забито четыре гола, с участием немцев — аж семь.

Обмен результативными ударами можно оформить за 2.00, противоположный результат — за 1.82.

Отличится ли Кейн в шестом подряд матче за мюнхенский суперклуб? Его гол оценен в 1.59.

Победа «Баварии» в первом тайме и в матче предложена за 1.55.

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«Копенгаген» — «Бавария»: прогноз и анализ матча 2-го тура ЛЧ 3 октября 2023 года

«Бавария» подходит к матчу против «Копенгагена» не в лучшем расположении духа — в прошедшую субботу мюнхенцы чудом спаслись в игре с «Лейпцигом», уступая 0:2 к 57-й минуте. В пятом матче подряд забил Кейн, снова проявил себя Сане — 2:2. Ничья, конечно, лучше поражения, но чемпионы теперь на два очка отстают от «Байера» и вряд ли этим довольны.

Игра против «РБ» снова подсветила слабость нынешней «Баварии». Чемпионы Германии уже не в первый раз пострадали от топ-клуба в этом сезоне: пропустили суммарно пять мячей от «Лейпцига» (Суперкубок + бундеслига), три — от «МЮ» в ЛЧ, два — от крепкого «Байера». Однако проблема в том, что Тухель не может что-то глобально изменить в текущих обстоятельствах, ведь в команде есть всего три центральных защитника, один из которых — де Лигт — травмирован. В случае повреждения или дисквалификации Упамекано или Ким Мин Чжэ тренерский штаб окажется в патовом положении.

Выход был найден неожиданный и радикальный — «Мюнхен» возвращает легенду. По данным Sky Sport Deutschland, 35-летний Джером Боатенг уже тренируется с основой и в ближайшие два дня подпишет контракт до конца сезона. Защитник в течение 10 лет выступал за «Баварию» (с 2011-го по 2021-й) и запомнился не только крепкой игрой в обороне, но и редкими несуразными действиями. Одно из них стало мемным — в полуфинале ЛЧ-2014/15 против «Барселоны» Боатенг был подкошен финтом Месси, после чего Лео забил один из мячей.

Последним клубом Джерома перед возвращением в Мюнхен был «Лион», с которым у него истек контракт. То есть «Бавария» получит очень опытного игрока бесплатно и в некоторых матчах прикроет им проблемную позицию (пока зимой не приобретет кого-то сильнее).

В матче против «Копенгагена», как и в любых других на групповой стадии ЛЧ, Боатенг на поле не появится — его не смогут заявить. Но как минимум в ближайшей встрече мюнхенцы справятся и без него. Как и у самой «Баварии», у чемпионов Дании есть приличные проблемы в обороне. За 10 туров внутренней лиги они пропустили 13 мячей, шесть — в последних трех играх. Кроме того, в стартовом матче еврокубка команда Якоба Нееструпа получила два мяча от «Галатасарая» (2:2).

Прогноз и ставка на матч «Копенгаген» — «Бавария»

Атакующие футболисты наладили взаимопонимание с Кейном и вернули ему звание машины по производству голов. На счету Харри уже 8+3 в чемпионате и 1+1 в ЛЧ. А ведь он в клубе всего полтора месяца. Хороши и другие игроки передней группы: например, Сане забил шесть мячей во всех турнирах.

Сдержать эту парочку и их партнеров оказалось не под силу сильнейшим клубам Германии в компании с «МЮ». «Копенгагену», игра которого в обороне в последние несколько недель серьезно испортилась, будет не под силу сдержать мощнейшую атаку соперника.

Рекомендуемая ставка: «Бавария» забьет три и более мяча за 1.69.

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